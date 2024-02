Za změnu příjmení i za svatby si připlatíme

S novým rokem se zvýšily některé správní poplatky, a to u některých dokonce na trojnásobek původní částky. Výše správních poplatků se řídí zákonem a magistrát ji nemůže nijak ovlivnit.

Za vydání stejnopisu, opisu či kopie nově zaplatíme 30 Kč za první a 10 Kč za každou další stránku. Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu jeho stejnopisu vyjde klienta na padesátikorunu. Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu či dokladu o registrovaném partnerství místo původní stokoruny nyní stojí 300 Kč. Dříve bylo bez poplatku vydání vícejazyčného standardního formuláře, ale teď je za něj třeba zaplatit 100 Kč.

Zdražilo i vydání povolení změny příjmení – v případě změny hanlivého nebo směšného příjmení žadatel zaplatí 200 Kč, v případě změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení činí poplatek 300 Kč a v ostatních případech 3 000 Kč.

Připlatí si i snoubenci. Za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt v České republice, se výše poplatku vyšplhala na 5 000 Kč, když má trvalý pobyt v ČR pouze jeden z nich, pak zaplatí 3 000 Kč. Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců o vstupu do manželství před primátorem, starostou nebo pověřeným zastupitelem v obci, kde ani jeden ze snoubenců není hlášen trvalému pobytu, které bylo dříve zdarma, je nově zpoplatněno částkou 1 000 Kč. Pokud si vyberou snoubenci či budoucí registrovaní partneři jiné místo k obřadu (než místo určené obcí) či jinou dobu (než v určené termíny), zaplatí místo původní tisícikoruny tisíce tři. Nově je zaveden také poplatek za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, a to ve výši 500 Kč.

Od poplatku je naopak nově osvobozena změna příjmení partnera za trvání za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera a změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice či na matričních dokladech.