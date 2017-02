Zákaznice nakoupila v Hypermarketu Albert a nestačila se divit. Napsala nám o tom….

Nákup v Hypermarketu Albert v Mostě

Milí přátelé.

Chci se podělit o šokující zkušenost z nákupu v Hypermarketu Albert v

Mostě, kde celá řada z vás také nakupuje.

V pátek 13.1. jsem mj. kupovala i několik položek vážené zeleniny a ovoce. Při ukládání nákupu do tašky upoutala mou pozornost cena za 1 ks papriky, která dle pokladního dokladu vážila 0,455 g. Šla jsem tedy na informace a požádala o převážení. Rozdíl byl veliký a z původně účtované částky 22,50 Kč mě bylo 13 Kč vráceno. Zdůvodněno to bylo náhodným dotekem prodavačky na váhu. Při reklamaci si vždy nechávají účtenku, ale já jsem (nevím proč) požádala o její vrácení. Díky tomu jsem doma při ukládání

nákupu zjistila další očividné nesrovnalosti a tak jsem na kuchyňské váze převážila vš ec h 5 položek ovoce a ze leniny a výsledek mě šokoval, rozdíly byly ohromné. Myslela jsem, že vážené zboží po odnesení z prodejny již nemůžu reklamovat, ale spravedlivý hněv se mnou lomcoval a tak jsem se rozhodla do prodejny vrátit a požádat vedoucí o vysvětlení. Ale ještě před jejím zavoláním bylo na informacích velice ochotně vše převáženo, vyčísleny

rozdíly a vráceny peníze. Jen pro zajímavost uvádím rozdíly v jednotlivých

položkách, nejsou v poměru k váženému zboží stejné a ku podivu největší

byly u těch váhově nejmenších.

Jen pro zajímavost uvádím:

2 mrkve účtováno 0, 572 g, po reklamaci 0,204 g

cibule 0,568 g, po reklamaci 0,296 g

4 mandarinky 0,922 g / 0,660 g

4 jablka 0,988 g / 0,750 g

1 paprika 0,455 g / 0,263 g.

5 položek v celkové zaokr. hodnotě 62 Kč bylo předraženo o 33 Kč, tj. víc

než o polovinu.

Prodavačka mi sdělila, že podobný případ se řešil i včera, že jim blbnou

váhy a už mají objednané nové, ale dostanou je až v létě. Na dotaz, zda

ještě chci zavolat vedoucí jsem to odmítla, jsem totiž přesvědčena, že se

to děje s jejím vědomím. A rozhodla jsem se, že to budu řešit jinak a dnes jsem na Magistrátu navštívila Českou obchodní inspekci, vše oznámila a doložila pokladními

doklady – původním a po reklamaci.

Bylo mi řečeno, že na Hypermarket Albert mají hodně stížností, ale toto je

závažné oznámení, kterým se budou zabývat. A také mi bylo doporučeno nakupovat zeleninu a ovoce u Vietnamců, že prý ji (tady v Mostě) vozí 2x týdně z Německa a při kontrolách bývá v dobré kvalitě. Velice mě to překvapilo.

Chci, aby o těchto praktikách vědělo co nejvíce lidí, proto píšu toto

obšírné sdělení a těm, kteří tam nakupují, doporučuji pokladní doklady

kontrolovat.

Hezký den přeje Marie.