Zastupitelstvo na „druhý pokus“ začalo jednat

Úderem třetí hodiny ospoledne zahájil primátor Mostu zasedání „náhradního“ mosteckého zastupitelstva. Mětští poslanci se museli sejít v poněkud netradičním termínu, neboť řádné únorové jednání bylo po neschválení programu rozpuštěno. V sále sedí 43 poslanců.

Za řečnický pulík přichází obyvatelka z bloku 95. Stěžuje si na nepořádek kolem popelnic, na neustálý hluk nepřizpůsobivých a na štěnice. „Je to neustálý boj,“ stěžuje si žena. „Je zákaz vysedávání na zídkách, ale nikoho to nezajímá, stále tam ti nepřizpůsobivé osoby vysedávají. Také bych chtěla požádat město, aby udělalo něco s realitkami, které sem neustále stěhují nepřizpůsobivé živly.“ Obyvatelka rovněž vyjádřila přání, aby pan ministr, který se přijel do problémové lokality nedávno podívat, přijel v létě a nečekaně. „Když tady pan ministr byl, byla zima a všichni byli zalezlí doma a to nejhorší, co se tady děje, neviděl.“ Na příspěvek reagoval primátor Jan Paparega: „Uděláme vše proto, abychom tyto negativní jevy eliminovali.“

Slovo má náměstkyně primátora Markéta Stará (Sveročeši.Most). Zastupitelům předkládá materiály Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb. Dostává dotaz od Hany Jírovcové Aulické (KSČM), zda město uvažuje o pořízení chráněného bytu energie o.p.s. Odpověď zní, že do budoucna ano.

Na řadu přicházejí materiály z rady, které předkládá primátor Jan Paparega. Jana Schillera (ANO) zajímá, zda nový ředitel Technických služeb města Mostu Pavel Hlaváček zastává svou funkci na základě výběrového řízení. „Pan Hlaváček byl do funkce jmenován. Předtím vykonával tuto funkci jako pověřený ředitel,“ odpověděl primátor.

Opozice kritizuje zakládací listinu mosteckého fotbalového klubu o.p.s. „Je to jedna velká trafika. Navrhuji celý tento bod stáhnout a nyní ho neprojednávat.“ Navrhl Jan Schiller (ANO). V průběhu jednání však bod již stáhnout nelze a proto zastupitel navrhuje znění návrhu neschválit. Jeho protinávrh je přehlasován.

Na řadě je projednávání tak zvané protihlukové vyhlášky. Město chce jejím přijetím řešit stížnosti obyvatel na hluk z autodromu. Hlásí se zastupitel Jan Schiller (ANO). Chce vědět, co znamená ve vyhlášce pojem hlučný stoj, přístoj a zařízení a co znamená hlučná činnost. „Je to stroj, který obtěžuje neúnosným hlukem. Záleží na každém člověku, co ho obtěžuje,“ vysvětluje úředník. Zastupiteli se odpověď nelíbí. Následuje krátká debata o tom, kdo bude určovat míru hlučnosti. Zastupitele dále zajímá, jakým způsobem bude tuto vyhlášku město uplatňovat, když uzavřelo memorandum o podpoře a pomoci autodromu. „Na jedné straně chcete autodromu pomáhat a na druhé ho za jeho činnost chcete sankcionovat“? Zastupitelka Berenika Peštová (ANO) se obává, že spuštěním protihlukové vyhlášky začne problém.

Protihluková vyhláška byla schválena

Zastupitelé začali řešit návrh smlouvy o přijetí úvěru na rekonstrukci mostu u nemocnice. Opozice vystupuje proti úvěru: „Vyřizovat si a schvalovat úvěr a kromě projektu nemít vůbec nic? Není ani vyřešena potřebná směna pozemku se soukromým majitelem. Navíc se navýšila cena z původních třiatřiceti a čtyřicet devět milionů korun. Nestálo by za to, za ty peníze nechat udělat studii, jestli by se nevyplatilo most strhnout, nechat val a udělat třeba asfalt?“. „Za náš klub říkám, že tento bod nepodpoříme,“ říká za klub ANO Jan Schiller.

„Neberu vaše připomínky na lehkou váhu. Ale most opravu potřebuje. Snažili jsme se vyjednat výhodný způsob financování rekonstrukce mostu,“…..reaguje primátor. Úvěr byl po dělší rozpravě schválen 25 hlasy pro, 3 proti a 15 zastupitelů se zdrželo.