Zažíváte domácí násilí? Řekněte to na cvičení Hance!

Známá česká cvičitelka se rozhodla pomoci ženám, které stejně jako ona prožily, nebo dokonce prožívají domácí násilí. Hanka Kynychová vyráží mezi české ženy se svojí cvičební tour Pohyb pomáhá 2, která se koná pod záštitou české policie. Tour bude i v Mostě, a to v neděli 26. února v bývalém SVČ v Rybalkově ulici od 9 hodin.

Ženy a dívky si s Hankou mohou nejen zacvičit, ale také popovídat, a navíc zde najdou i odbornou pomoc a to nejen pro sebe, ale třeba pro kamarádku nebo někoho ve svém okolí, kdo je psychicky nebo fyzicky týraný.

Pokud se oběť domácího násilí rozhodne přivolat Policii ČR, měla by dodržet několik základních pravidel. „Je dobré neuklízet stopy po násilí, navštívit lékaře a nechat si vypracovat odbornou zprávu, je vhodné zdokumentoval svá zranění,“ radí mostecká policejní mluvčí.

„Hanku jsme s projektem oslovili na základě osvědčené spolupráce s jejím nadačním fondem. Děti z dětských domovů absolvovaly v rámci tanečních letních soustředění ‚Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou‘ i policejní preventivní kurz, kde jsme se zaměřili na jejich osobní bezpečí,“ vysvětluje hlavní koordinátorka projektu „Zkus to říct“ Zuzana Pidrmanová a dále dodává: „Spolupráce s dětmi i s Hankou fungovala výborně a vzhledem k tomu, že Hanka působí ve svém fitness klubu, kde se soustřeďují ženy, které jsou naší cílovou skupinou nebo mezi nimi mohou být i ženy s trpkou zkušeností z domácího násilí, myšlenka na další projekt byla na světě.“ Hanka Kynychová na nabídku stát se tváří tohoto projektu kývla okamžitě. „Měla jsem pocit, že je to moje vnitřní povinnost. Celou tour tak beru hlavně jako poslání. Domácí násilí jsem prožila, ale hlavně jsem velmi často v kontaktu právě s dětmi z dětských domovů, které se bohužel většinou s touto formou násilí také setkaly a jejich zážitky jsou někdy opravdu hrůzné,“ popisuje cvičitelka svoje rozhodnutí zveřejnit svůj příběh z mládí, kdy ji jeden z jejích bývalých přítelů fyzicky týral.

Psychický teror a zákazy byly na denním pořádku. Nejvíce ale Hanku tehdy zranilo, že na ni její tehdejší partner vztáhl ruku.

„Nebylo to sice na denním pořádku, ale několikrát se to stalo. A kdyby se to stalo jen jednou, tak muž na ženu ruku vztáhnout nesmí,“ vzpomíná na nepříjemné zážitky Hanka. Tour je tak pro ni velkým zadostiučiněním: „Přes sociální sítě se mi ozývá spousta žen s podobným či horším příběhem a na každou zastávku tour zatím pokaždé dorazily ženy, které mají něco podobného za sebou. Nedávno se na mě ve fitku obrátila kamarádka jedné mojí stálé klientky, která byla obětí domácího násilí. Společně jsme jí pomohly odejít od partnera. Klientka je nyní šťastná a já mám dobrý pocit, že smysl projektu a ta pomoc je opravdu hmatatelná,“ popisuje svoji aktivní pomoc cvičitelka.

V případě domácího násilí se můžete obrátit i na další instituce: Bílý kruh bezpečí, Centrum krizové intervence, Dona linka, ROSA, Acorus, La Strada, intervenční centrum Spirála Ústí nad Labem, Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí.

Domácí teror znají desítky žen na Mostecku

Případy domácího násilí policie jako takové neeviduje. „Tato jednání mohou být kvalifikovaná jako různé trestné činy – omezování osobní svobody, týrání, ublížení na zdraví, vyhrožování, vydírání a podobně. Policie eviduje jen případy vykázání, které souvisí s domácím násilím,“ říká tisková mluvčí mostecké státní policie Ludmila Světláková. V roce 2016 v Mostě bylo 26 případů vykázání. „Počty případů domácího násilí mohou být však vyšší, než je uvedené číslo. To souvisí jen s případy vykázání osoby. Oběti domácího násilí se mnohdy za jednání svého partnera stydí a nechtějí se nikomu svěřit, jsou na něm ekonomicky závislé, mají s ním děti, bojí se ho,“ vysvětluje mluvčí Světláková. Oběti přitom mohou využít i jiné instituce, než je Policie ČR. Cvičitelská tour s Hankou Kynychovou je jednou z možností, jak se ženy mohou zbavit ostychu.

Vykázání na deset dnů…

Institut vykázání má možnost využít Policie ČR podle zákona od roku 2007. Díky němu musí násilník, pokud policie zjistí znaky domácího násilí, na deset dnů opustit společný byt nebo dům. Je vykázán i z bezprostředního okolí společného obydlí. Ohrožená osoba se může obrátit v průběhu vykázání na soud a podat návrh na vydání předběžného opatření podle zákona o zvláštních řízení soudních, který dobu vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o podaném návrhu.