Zkrátí si Litvínov vyhláškou „noční klid“?

Litvínovští zastupitelé se budou zabývat obecně závaznou vyhláškou, kterou zkrátí noční klid. Výjimky se týkají pouze silvestrovských oslav, koncertů na Loučkách a promítání letního kina.

Litvínovští si užijí nočního veselí bez rizika, že poruší noční klid, pouze v jednatřiceti případech během celého roku. Ty jsou vyjmenované v nové vyhlášce, kterou budou schvalovat zastupitelé. Doba nočního klidu se reguluje zákonem o přestupcích, podle nějž je rušení nočního klidu přestupkem.

Doba nočního klidu je od 22 do 6 hodin. Obce si ale mohou pomoci obecně závaznou vyhláškou, kterou určí, kdy se smí hlučet, aniž by byl porušen noční klid. Obecně závazná vyhláška může noční klid zkrátit, nebo dokonce úplně daný den vypustit. „Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat,“ uvádí tajemník Městského úřadu Litvínov Valdemar Havela. Nová vyhláška v Litvínově většinou noční klid pouze zkracuje. „Jedná se o 18 večerů promítání letního kina, které by ale nemělo trvat déle než do půlnoci. Dále jde o 12 akcí v areálu Loučky a samozřejmě Silvestr,“ doplnil tajemník. Režim soukromých akcí nová vyhláška neovlivní. „Se soukromými akcemi zůstává vše při starém. Lidé musí při soukromých akcích respektovat noční klid a po dvaadvacáté hodině nesmí rušit sousedy. Jinak může zakročit Policie ČR případně Městská policie Litvínov,“ varuje Valdemar Havela.