Změny v rozvodových řízeních mohou mít pozitivní vliv na dětskou psychiku

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) vítá záměr reformy rozvodového řízení, kterou připravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Novela občanskoprávního řízení má sloučit rozvodové a opatrovnické do jednoho pro tzv. nesporné rozvody. Tím by došlo ke zefektivnění, zjednodušení a zkrácení celého procesu, kterým většinou nejvíce trpí děti a jejich psychika. Tu může ovlivnit i vhodná komunikace a postoje rodičů.

„Zkrácení a sloučení rozvodového řízení je pozitivní zprávou pro rodiče, kteří se chtějí domluvit na klidném rozvodu a chtějí vše mít rychle hotové. Záměr Ministerstva spravedlnosti ČR plně podporujeme. Dlouhodobě se účastníme debat na půdě ministerstev i Poslanecké sněmovny. Pořádáme semináře ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva a snažíme se vést diskuzi s odborníky, že instituce by měly do rozhodování rodičů zasahovat co nejméně a měly by se snažit podporovat dohodu rodičů. Naším cílem je, aby se rodiče domluvili a minimalizovaly se dopady na děti a jejich psychiku,” říká Ivana Tykač, ředitelka a spoluzakladatelka W4W.

Podle statistik americké organizace wisevoter.com je ČR v rozvodovosti na 30. místě z celého světa a v TOP 10 v Evropské unii. Čísla Českého statistického úřadu navíc ukazují, že rozvodovost se v ČR dlouhodobě pohybuje kolem 50 %. Rozpadů manželství je pořád velké množství a soudy v nich hrají hlavní roli. A to nejen v rámci rozdělení majetku, ale také rozhodují o osudu dětí často než rodiče. Mluvit o rozvodech je stále tabu. To se dlouhodobě snaží změnit i W4W.

Právě komunikace mezi partnery a vůči dětem je obtížná, ale nutná. „Pokud rodiče nebudou pracovat na své rodičovské roli tak, aby dětem rozvod co nejvíce usnadnili, je pravděpodobné, že jejich potomci si z něj odnesou trauma, se kterým budou bojovat celý život a ovlivní jejich vlastní partnerské vztahy,“ vysvětluje hlavní koordinátorka projektu Kamila Šaffková z W4W a pokračuje: „Děti mají právo a potřebu vědět, co se v rodině děje. Se čtyřletým dítětem se musí mluvit jinak než s puberťákem. Nejdůležitější ale je, aby děti mohly vyjádřit svůj názor a mluvit o svých potřebách.“ Návrh by mohl pomoci také délce rozvodového řízení, ta se pohybuje od 5 do 12 měsíců. „Sloučení rozvodového a opatrovnického řízení znamená pro nesporné rozvody, kdy jsou rodiče schopni domluvy, rozhodně pozitivní krok,“ konstatuje advokátka Barbora Gaveau, která s projektem W4W: Servis rodiny také dlouhodobě kooperuje. Ministerstvo spravedlnosti by chtělo, aby se příslušné změny právních předpisů a projednaly ještě v letošním roce a od příštího roku se již řízení zjednodušilo.