Akční plán prevence kriminality cílí na děti i seniory

Rada města Litvínova schválila akční plán prevence kriminality pro rok 2023. V jeho rámci bude město podávat 2 žádosti o finanční dotace. První bude adresována Ministerstvu vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023. Obdržené finance by byly využité na mzdové náklady 4 asistentů prevence kriminality. „Tato žádost bude stažena v případě, že město získá finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost plus z výzvy Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách, do níž jsme poslali žádost loni v listopadu. Tento program financuje projekty na podporu prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku pro asistenty prevence kriminality na 36 měsíců,“ podotýká 2. místostarostka Květuše Hellmichová.

Druhá žádost míří k témuž ministerstvu, do programu určenému projektům obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023. „Máme připravené volnočasové společné aktivity litvínovských a ukrajinských dětí s cílem sociální prevence pro tuto skupinu osob,“ vysvětluje místostarostka. Požadovaná částka lehce přesahuje 400 tisíc Kč.

Plán preventivních opatření a akcí cílí na předcházení závadového chování. Akce jsou zaměřeny nejen na děti ze sociálně vyloučených oblastí, se vzdělávacími a výchovnými problémy či jinak znevýhodněného prostředí včetně rodin s kriminální činností. Zvlášť zranitelnou skupinou v oblasti trestné činnosti jsou senioři. „Během let naši pracovníci již dobře vědí, které aktivity jsou nejvíce přínosné. Na jejich realizaci proto opakovaně žádáme o dotace. Ať už jde o provoz Nízkoprahového centra Jaklík v Janově, o jednodenní volnočasové akce, preventivní přednášky připravené speciálně dle věku posluchačů, příměstský tábor či víkendové akce. Prevenci kriminality zajišťují nejen asistentky prevence kriminality, ale i další pracovníci městské policie, sociální pracovníci, zaměstnanci škol, zahrnuta je také Policie ČR a různé neziskové organizace,“ dodává Květuše Hellmichová.