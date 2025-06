Aquadrom má otevřené letní bazény, návštěvníky potěší novinky

Od začátku června jsou v provozu venkovní bazény na mosteckém Aquadromu. Podmínkou fungování bazénů je jako každý rok vhodné počasí.

Informace, zda jsou bazény v provozu, zjistíte na telefonním čísle 476 127 842. Zde vám rádi sdělí například i aktuální teplotu vody bazénů. Novinkou, která určitě potěší, jsou nové venkovní toalety.

Areál aquadromu samozřejmě nabízí další spoustu vyžití, jako například minigolf, petanque, volejbal a další hry. Pokud jsou v provozu venkovní bazény, už není bohužel možný bezplatný vstup na dětské hřiště. Sauna bude v letním provozu otevřena pouze dvakrát týdně, a to ve čtvrtek a v neděli vždy od 15.00 do 21.00 hodin v režimu “společného” saunování. Neméně důležitou informací je, že dne 7. a 8. června se pořádají na vnitřním bazénu plavecké závody a od 9. do 15. června je naplánovaná odstávka bazénové haly z důvodu rekonstrukce vířivky