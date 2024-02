Aquadrom převádí papírové poukázky na nové čipové karty

Již od 5. února až do 5. listopadu 2024 bude mostecký Aquadrom postupně převádět všechny „PAPÍROVÉ POUKÁZKY“, které jsou v oběhu a platné, na elektronické čipové kartičky typu „bankovní karta“, na nichž bude moci pokladní systém automaticky zaznamenávat transakce a zůstatek peněžní hodnoty – kreditu. „Vše jsme vymysleli tak, aby byla pro naše návštěvníky výměna co nejjednodušší a hlavně bezplatná,“ uvedl vedoucí provozu mosteckého Aquadromu Petr Svoboda.

JAK TO TEDY BUDE?

Výměna bude realizována na pokladnách Aquadromu a bude probíhat v již výše uvedeném termínu. Výhodou nových karet je ověření zůstatku Vašeho kreditu a velikost nových karet. VÝMĚNA BUDE BEZPLATNÁ a nebude trvat déle než pár minut. Také k nově zakoupeným dárkovým kartám dostanete designovou obálku, kde naleznete nominální hodnotu dárkové karty.

PŘIPOMEŇME SI NĚCO K DÁRKOVÝM POUKÁZKÁM OBECNĚ

1. Platnost dárkových poukázek je standardně 1 rok a zpravidla je uvedena na zadní straně poukázky. V případě, že poukázka uvedené údaje nemá nebo jsou nečitelné, bude její platnost nastavena při převodu automaticky až do 5. 11. 2024.

2. Dárková poukázka je plně přenosná a může ji používat kdokoliv, komu ji majitel zapůjčí.

3. Dárkovou poukázkou může její majitel platit více vstupů najednou (např. za celou rodinu).

4. Dárkovou poukázkou můžete hradit vybrané vstupné na bazén, do sauny a do solária.

5. Dárková poukázka je forma předplatného, takže je jejímu majiteli automaticky účtována na všechny vybrané služby 10% sleva!

6. Kredit na dárkové poukázce je možné čerpat pouze na vstupy uvedené v bodě 4). Pokud je zbývající hodnota na poukázce tak malá, že už z ní nejde žádnou naši službu čerpat, je dárková poukázka dále nepoužitelná a nedá se znovu dobít. Zbývající kredit na dárkové kartě není možné kombinovat s úhradou v hotovosti či platební kartou.

7. POZOR: Stejně jako původní papírové poukázky, ani ty nové, plastové, nebudou personifikované – dobře si schovejte pokladní doklad od výměny/nákupu poukázky, aby vám ji mohli v případě ztráty vyhledat, zablokovat a kredit případně převést na novou kartičku (úhrada 50 Kč za novou kartu).

JAKÉ POUKÁZKY VÁM VYMĚNÍME

1. Výměna se týká jen poukázek z poslední PLATNÉ EDICE, kterou mostecký Aquadrom prodával ve třech grafických variantách od března roku 2023.

2. Výměna se týká jen platných a nepoškozených poukázek se všemi ochrannými prvky (hologram, razítko, podpis).

3. Automatická výměna se týká poukázek, které mají větší peněžní zůstatek než 149 Kč a umožňují majiteli ještě další použití.

4. Tzn.: Papírové dárkové poukázky s menším kreditem než 150 Kč zůstanou ponechány tak, jak jsou a měli byste je co nejrychleji vyčerpat!

MÁTE PLATNÉ DÁRKOVÉ POUKÁZKY? CO MUSÍTE UDĚLAT?

Pokud vlastníte platnou dárkovou poukázku, stačí ji vzít a jít si zaplavat. Výměnu vám pokladní provede během odbavení. Nic nevyplňujete a nic nepotřebujete!

Jestliže má vaše poukázka dostatečně dlouhou platnost, nemusíte na koupaliště spěchat, poukázky se budou měnit do 5. 11. 2024.

Aquadrom zároveň nabízí všem zájemcům možnost nákupu nových – elektronických dárkových poukázek, v nominálních hodnotách 500,- 1000,- 2000,- a 5000,-Kč.