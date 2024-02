Středisko volného času v Mostě zve na letní tábory

Středisko volného času Most připravuje na letošní léto dva pobytové a dvacet příměstských táborů, k tomu navíc jeden zahraniční pobyt.

Pobytové tábory se uskuteční v Janově nad Nisou v Jizerských horách a provázet je bude jako každoročně celotáborová hra. Kdo dává přednost prázdninám u moře, může se SVČ Most vyrazit v srpnu do Bulharska. Velmi oblíbených příměstských táborů nabízí SVČ Most letos hned dvacet a termínově jimi pokrývá celé letní prázdniny. Tematicky a programově jsou příměstské tábory poměrně rozmanité, od všeobecných s kratšími či delšími výlety, po specificky zaměřené např. na sport, modelářství, angličtinu či stolní hokej.

Vybrat si může každý. Kompletní nabídku táborů, jejich programy, ceny a aktuální obsazenost najdete na webu www.svc-most.cz/tabory . Na stejné stránce je i možnost on-line přihlášení. Pokud preferujete osobní kontakt, přihlásit se můžete také v recepci SVČ Most (Albrechtická 414).