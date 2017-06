Aquadrom: Vyberte si svou skříňku…

Na Aquadromu se nainstaluje nový odbavovací systém, který bude znamenat maximální pohodlí. Pravidelní návštěvníci s permanentkou nebudou muset přes pokladny a na letní bazény se dostanou pohodlněji, novým turniketem na minigolfu. Ten bude průchodný i pro maminky s kočárky a hendikepované.

Současná verze pokladního a odbavovacího systému na mosteckém Aquadromu je v ČR už jediná a velmi zastaralá. Přináší tak spoustu problémů a komplikací nejen provozovateli, kterým jsou technické služby, ale také i samotným návštěvníkům v případě výpadků. „Dodavatel systému na něm už 4 roky nezajišťuje jakýkoliv servis, systém je zastaralý. Neustále dochází k chybám a není možné je napravit. Od začátku letošního roku veškeré útraty návštěvníků znovu pokladní zadávají do systému EET při odchodu na hlavní pokladně. Rádi bychom proto systém nový a moderní, který funguje v mnoha dalších městech,“ je přesvědčený vedoucí provozu Aquadromu Miroslav Svoboda. V možnostech současných systémů je např. možnost automatického, rychlého odbavení stálého zákazníka mimo pokladnu, zrychlení odbavování a ulehčení práce pokladních. „Už v roce 2013 jsme navštívili několik koupališť , udělali průzkum a našli jsme dobře propracovaný, ucelený pokladní systém, který je otevřený a automaticky aktualizovaný. Systém ale nepatří mezi nejlevnější, navíc k úplnému přechodu je zapotřebí vyměnit i elektronické zámky na skříňkách, kterých je přes 600 kusů,“ podotkl Miroslav Svoboda. Návštěvníci Aquadromu jistě ocení možnost vybrat si sami svou skříňku. „Velmi často nám lidé hubují, že dostali skříňku v uličce, která byla plná. Optimální je, aby bylo možné si vybrat skříňku, jestli ji chceme zcela soukromně, nebo vedle někoho,“ říká vedoucí provozu. Ve skříňkách se vymění zámky za nové. Stávající mají centrální napájení a neustále odchází napájecí zdroje. „V novém systému u zámků jednoduše vyměníme tužkové baterie. Systém se tak stane nezávislý na jakémkoliv výpadku elektřiny. Nové zámky nejsou poruchové a s celým systémem jsou velmi dobré zkušenosti na mnohem větších koupalištích, než je náš Aquadrom, např. v Aqualandu Moravia nebo v Aquapalace Praha,“ uvedl dále Miroslav Svoboda. Velkou výhodou bude i možnost průběžné aktualizace systému tak, jak ji dodavatel vyvíjí na základě zkušeností a požadavků z jiných zařízení. Na nový odbavovací systém město vyhlásilo veřejnou zakázku a je znám už vítěz výběrového řízení.

Turnikety se dostanou kočárky i vozíčkáři

S novým odbavovacím systémem dojde také k výměně turniketů a změní se i dispozice hlavní pokladny. „Nové turnikety budou i samoobslužné, to znamená, že pravidelní plavci s přednabitou permanentkou budou moci chodit rovnou, aniž by museli čekat fontu u hlavní pokladny. Stejně tak to ocení i návštěvníci venkovních bazénů. Nebudou muset obcházet koupaliště, ale přijdou rovnou z ulice Zd. Štěpánka,“ podotkl Miroslav Svoboda. Na venkovní terase bude také nový turniket. Ten současný je problematický, jelikož je jeho vstup a výstup poměrně úzký. „Tím novým projde pohodlně každý, včetně maminek s kočárky a hendikepovaných, což byl dosud problém,“ upozornil ještě vedoucí provozu.