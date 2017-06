Sečteno, podtrženo: Most dobře hospodaří

Město Most je v dobré kondici. Ke konci uplynulého roku hospodařilo s přebytkem a to ve výši více než čtvrt miliardy korun. Jde o nejlepší výsledek hospodaření v posledních letech.

Rada města doporučila Zastupitelstvu města Mostu vzít na vědomí zůstatek finančních prostředků, přebytek rozpočtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města. Zároveň doporučila převést 50 procent finančních prostředků rozdílu skutečných daňových příjmů a upraveného rozpočtu k 31. 12. 2016, tedy více než 71 milionů korun do fondu rezerv a rozvoje na financování investičních akcí v budoucích letech, například na rekonstrukci kulturního domu Repre. „Zůstatek prostředků města k 31. 12. 2016 je necelých 700 milionů korun, což je významné číslo. Přebytek 274 milionů je nejlepší v historii města. Výsledek je dán dobrou prací všech našich organizací a odborů. Jsme za to rádi,“ konstatoval náměstek primátora Marek Hrvol.

Dobrý hospodářský výsledek způsobil jednak dobrý výběr daní, ale i úsporná opatření u běžných výdajů. „Rozpočet jsme měli nastavený velmi konzervativně, a to právě kvůli investičním akcím, které nás čekají. Přebytek tak můžeme částečně alokovat právě do fondu rezerv,“ uvedl dále náměstek Hrvol. Zhruba polovina přebytku poputuje do fondu rezerv a druhá část přebytku zůstane na účtu města. „S těmito penězi budeme pracovat podle potřeby. Už jsme letos udělali poměrně dost věcí i v rámci druhých priorit, tedy nad rámec. V případě, že se vyskytne něco neodkladného nebo vhodného pro realizaci, tedy projekty v rozmezí zhruba dvou až čtyř milionů korun, není problém je udělat. Žádné mimořádné akce ale neplánujeme,“ dodal ještě náměstek.