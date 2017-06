Opravy komunikací omezí provoz: KDE a KDY se máme mít na pozoru?

V Mostě jsou opravy komunikací v plném proudu. Oprav se dočkají větší úseky silnic i chodníků, které si vyžádají určitá omezení provozu. Na aktuální situaci jsme se proto zeptali mosteckého radního a místopředsedy představenstva Technických služeb města Mostu Tomáše Kubala.

Občané zaznamenali, že se pracuje na opravách silnic v některých částech města a ptají se, proč trvají tak dlouho…?

Je nutné si uvědomit, že oprava komunikací při vjezdech do města (lokalita Vtelno –Benedikt a nájezd u nádraží) není v kompetenci města Mostu, ale probíhá přes ŘSD. Na tyto opravy nemá město Most žádný vliv, kromě naší stížnosti na časové hledisko, kterou jsme již odesílali. Město Most investuje letos více do oprav komunikací a to do celků, nikoliv částečných oprav. Opravy odstartovaly ulicí Jana Palacha, kde se následně čekalo na opravu okrajů komunikací v horní části silnice, u kruhového objezdu s ul. Višňová. V tomto případě se jednalo o jediné zdržení ze strany města. Jinak opravy probíhají ve stanovených termínech.

Které silnice se už opravily a kde se bude pokračovat?

Opravily se ulice J. Palacha, F. Halase… V červnu a červenci se budou opravovat dále ulice J. Palacha II. část, ulice Pod Koňským vrchem, V. Řezáče a V. Nezvala. Bude se pokračovat až do konce roku. Upřesnění oprav ulic probíhá vždy po dohodě technických služeb a města.

Kolik peněz do oprav město investuje v letošním roce?

Oproti původnímu plánu cca 24 milionů korun byl zatím rozpočet navýšen o 20 milionů. Součástí jsou i opravy chodníků ve městě.

Proč nejdete cestou záplatování, ale opravou celých úseků?

Abychom se k opravám nemuseli vracet a aby se řidičům jezdilo po novém koberci pohodlněji. Podle našeho názoru je tento způsob efektivnější.

Které z komunikací jsou v nejhorším stavu a opravu by ještě zasluhovaly?

Všechny, které se opravují. Plán oprav vzniká po dohodě odboru komunálních služeb, Technických služeb města Mostu a vedení města, které mimo jiné vychází i z podnětů občanů.

Dokdy chcete letošní opravy stihnout?

Vzhledem k rozsahu počítáme s opravami do listopadu, za předpokladu dobrých klimatických podmínek.

Budou všechny opravy probíhat za provozu?

Většina oprav se děje za provozu. Pouze v ulici Alej B. Němcové se čeká na opravu kanalizace a vodovodu ze strany SčvK, po níž bude následovat pokládka povrchu. Jsem rád, že se vedení města rozhodlo letos investovat více prostředků do komunikací, které byly po dlouhé zimě značně poškozené. Pouhé záplaty by dlouho nevydržely. Tímto se omlouváme řidičům za vzniklé problémy. Mějme ale na paměti, že je to ve prospěch občanů tohoto města.