Autodrom chystá nabitou sezonu, levnější vstupné i stanové městečko

Vrcholem mostecké sezóny 2023 bude opět mistrovství světa superbiků, které přináší důležité novinky ve vstupném a ubytování fanoušků. V kalendáři nechybí ani tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix & NASCAR a třetí nejvýznamnější akcí mostecké sezóny 2023 bude The Most CLASSIC – automobilový festival zahrnující rakouskou sérii Histo cup.

Již potřetí letos do Mostu zavítá mistrovství světa superbiků WorldSBK, které letos pro bezmála 40 tisíc návštěvníků přineslo strhující show a napínavé souboje do posledního kola. Čeští fanoušci mohli fandit dohromady 11 domácím jezdcům v čele s Oliverem Königem. 2023 WorldSBK Czech Round (28. – 30. 7. 2023) znamená pro návštěvníky dvě důležité novinky. Pořadatelé vyslyšeli volání fanoušků po dostupnějších vstupenkách, a nejenže celkově zlevnili vstupné, ale také jej rozdělili na divácký svah a paddock. To znamená, že základní jednodenní vstupné na divácký svah bude v nabídce již za 750 Kč, a k němu lze přikoupit vstup do paddocku za 750 Kč. Nyní se tedy návštěvníci mohou rozhodnout, zda budou sledovat jen závody, nebo chtějí poznat atmosféru i v paddocku a prohlédnout si zázemí týmů opravdu zblízka. „V předchozích letech jsme nabízeli pouze jednotné vstupné zahrnující divácký svah i paddock. Rozdělením jsme schopni nabídnout fanouškům sledování závodů za méně než poloviční cenu oproti loňsku, a i v případě, když počítáme variantu divácký svah + paddock, tak diváci ušetří sto korun,“vypočítává vstřícné změny ve vstupném Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most. Kompletní ceník a další detaily WorldSBK Czech Round představí Autodrom Most se spuštěním prodeje lístků na začátku prosince. Nyní mohou fanoušci zatím kupovat VIP vstupenky ve zvýhodněných vánočních balíčcích na stránkách autodromu.

Další důležitá novinka se týká ubytování fanoušků v průběhu WorldSBK. Organizátorům se podařilo sladit termín s hudebně sportovním festivalem The Most Fest, který se bude konat ve stejnou dobu. Návštěvníci obou akcí mohou nezávisle na sobě využívat kapacity stanového městečka v nové rekreační zóně areálu jezera Most. Synergie obou akcí pro návštěvníky samozřejmě znamená i pestřejší doprovodný program a možnost dalšího aktivního vyžití.

Druhým nejrušnějším závodním víkendem bude tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů – Czech Truck Prix & NASCAR, které se tentokrát pojede ještě v prázdninovém termínu 25. – 27. 8. 2023. Součástí víkendu budou jako vždy i evropské NASCAR a další doprovodné série, které pořadatelé upřesní v průběhu roku.

Závěr sezóny 2023 bude v Mostě patřit historickým automobilům. Už letos pořadatelé spojili závody rakouské série Histo cup se setkáním a výstavou klasických automobilů. Pro příští rok plánují koncept akce The Most CLASSIC (6. – 8. 10. 2023) ještě rozšířit do formátu třídenního automobilového festivalu otevřeného fanouškům, majitelům, klubům a sběratelům klasických vozů. Vedle závodů Histo cup je cílem nabídnout větší prostor i pro majitele historických aut z řad široké veřejnosti. Ti budou moci svůj vůz opět nejenom vystavit, ale také se s ním svézt, a to jak na velkém okruhu, tak se zapojit do soutěžních jízd pravidelnosti na okruhu polygonu a ostatních aktivit.

Kalendář závodů pro rok 2023 obsahuje i další oblíbené podniky a klubové závody jako Carbonia cup, Le Most, nebo Czech Moto Classic. Nechybí ani mezinárodní německý šampionát motocyklů IDM, který se pojede jako třetí ze série zahrnující okruhy jako je Hockenheim nebo Red Bull Ring. Tečku za sezónou pak udělá AUTOSHOW – Den Bezpečnosti a Den otevřených dveří.