Berenika Peštová: Zákaz domácích zvířat? Bruselská diktatura musí skončit!

Evropská unie prověřuje možný zákaz domácího chovu některých zvířat. Dotknout by se v případě odsouhlasení mohl většiny rozšířených druhů, které dnes chovají i akvaristé či teraristé. Podle informací webu iDnes.cz by se zákaz měl týkat hroznýšů, krajt či jedovatých pavouků. Plánované seznamy ale zapovídají také chov osmáků degu, činčil, křečíků džungarských či papoušků ara. Evropský parlament už pověřil Evropskou komisi, aby vytvořila seznam. Jak se nechal slyšet ministr životního prostřední Petr Hladík, otázkou je, jak silný odpor vůči unijním pravidlům si bude moci Česká republika dovolit. Co na to říká poslankyně parlamentu za ANO a mostecká zastupitelka Berenika Peštová?

A jak si myslíte, že to asi dopadne? Jak už jsme se přesvědčili v případě mnoha jiných nesmyslných unijních pokynů, zákazů, příkazů či vynucených doporučení, naše bruselská garnitura si odpor proti ničemu bruselskému nedovolí. Ani silný, ani slabý, ani žádný jiný. Pokud by situace v celém světě nebyla tak vážná, snad by se až zdálo úsměvné, jaké „problémy“ Evropská unie nyní řeší. Ostatně, vždyť chování malých zvířat v domácím prostředí plní i sociální funkci a to především u starých lidí, kteří zůstali sami. Celá řada osamělých seniorů si právě z tohoto důvodu pořídí zvířecího společníka. Na tomto vážně připravovaném zásahu Evropské unie do suverenity a zvyklostí jakékoliv svobodné země se opět ukazuje, že bruselská diktatura musí skončit. A začíná to naprosto nezbytnou nutností zachovat právo VETA jednotlivých států. Dovolím si připomenout, že příští rok na jaře se konají volby do Evropského parlamentu. Budou to jedny z nejdůležitějších voleb do EU, ve kterých lidé mohou dát najevo, že šílenosti, které Evropská unie v poslední době produkuje, musí skončit. Proto je důležité k těmto volbám jít a pečlivě vybírat, kdo bude hájit především naše zájmy.