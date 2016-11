Ještě v pátek (2. 12.) a v sobotu (3. 12.) můžete do Městské knihovny Most zavítat na oblíbenou burzu knih. Knihovna veřejnosti nabízí za symbolické ceny vyřazené knihy, časopisy, hudební nosiče a hudebniny. Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá 10 – 18 hod., So 9 – 12 hod., St a Ne zavřeno.