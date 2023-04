Cena hejtmana za společenskou odpovědnost vyhlášena i v letošním roce!

I v letošním roce se mohou podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce Ústeckého kraje ucházet o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Cenu vyhlašuje Ústecký kraj společně s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje již posedmé.

Společenská odpovědnost firem a organizací (Corporate Social Responsibility) představuje dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti kolem sebe. V praxi to znamená, že si firmy dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, udržují dobré vztahy se svými zaměstnanci a podporují region, ve kterém působí. Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a charakteristické tím, že jdou nad rámec povinností uložených zákonem.

Cílem soutěže je ocenit podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce, které splňují tyto podmínky, jdou příkladem, inspirují ostatní a jsou v Ústeckém kraji aktivní na poli společenské odpovědnosti. Hlásit se mohou podnikatelské subjekty (do 50, do 250, nad 250 zaměstnanců a mikropodnikatelé do 10 zaměstnanců), dále pak organizace veřejného sektoru a obce.

Pro účast v soutěži zašlete vyplněnou přihlášku a dotazník nejpozději do 16. června 2023 na e-mailovou adresu: sekretariat@hsr-uk.cz nebo poštou na adresu: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most.