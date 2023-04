Z Mostu vyjede na Prvomájovou jízdu Všudybylka

Společnost AŽD vypraví v první májový den historickou soupravu taženou parní lokomotivou 354.195, které se přezdívá Všudybylka.

První vlak bude vypraven z Mostu v 7.30 hodin a z Litoměřic horního nádraží se bude vracet v 10.25 hodin. Druhý spoj vyjede z Mostu ve 13.30 hodin a z Litoměřic horního nádraží vyrazí zpět v 16.25 hodin. Součástí vlaku bude také bufetový vůz s občerstvením. „Stalo se už tradicí, že První máj na Švestkové dráze oslavujeme nostalgickými jízdami. Nezmění to ani negativní ekonomické vlivy, protože tuto akci s vůní páry bereme jako poděkování všem cestujícím, že s námi jezdí. Moc si toho vážíme. Pro děti jsme připravili drobné dárky, které budeme rozdávat během jízdy vlaku,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Vzhledem k tomu, že jde o mimořádné spoje, ve vlacích neplatí tarif Dopravy Ústeckého kraje ani Systém jednotného tarifu. Jízdenky cestující zakoupí přímo ve vlaku – dospělí za jízdu v jednom směru zaplatí 150 Kč, děti ve věku 6 až 18 let 80 Kč a děti do 6 let pojedou zdarma. Místa nelze dopředu rezervovat. Kompletní jízdní řád a další informace najdou cestující na www.svestkovadraha.cz.