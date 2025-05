Centrum Mostu se změní, návrhy budou už příští rok

Centrum Mostu by se mělo zásadně proměnit. Radnice vyhlašuje architektonickou soutěž, která bude řešit Prior, magistrát a jeho okolí a centrum města mezi třídou Budovatelů a ulicemi Moskevská, Jiřího z Poděbrad a J. Průchy.

Jmenována je už komise pro soutěžní dialogy revitalizace centra města Mostu, Prioru a atiky budovy magistrátu. První dialog se věnuje obchodnímu domu Prior. Druhý se zaměří na úpravy vstupů do budovy magistrátu, včetně obnovy uměleckého ztvárnění střešní atiky. Třetí cílí na revitalizaci a aktivaci veřejných prostranství v centru města. Všechny tři části budou probíhat společně, přičemž prioritu bude mít Prior a přilehlá prostranství. Společným administrátorem všech tří soutěží je společnost MOBA studio, s. r. o.

Změna koncepce u budovy magistrátu se začala řešit před dvěma lety po odstranění velké obrazovky. „Už když jsme odstranili televizi, tak jsme uvažovali, co s tímto místem. Prostranství, kde se parkuje směrem ke vstupu do magistrátu, není ideální. Součástí dialogu bude proto i řešení uspořádání komunikace u magistrátu, ale i umělecká část atiky,“ upřesnil primátor Marek Hrvol.

Architektonická soutěž na všechny tři části nemá jasné zadání. „Půjde o dialog, kdy budeme řešit využití prostor, a to prioritně ve vztahu k Prioru, který bude mít na rozdíl od magistrátu přednost. Budeme součástí poroty a vznášet naše požadavky. Primárně bude probíhat diskuse mezi architekty,“ doplnil.

Společnost MOBA bude mít na starosti nejen organizaci soutěžních dialogů, ale i komunikaci s veřejností, a to i odborné. „Administrátor nás požádal, zda by nemohl pro komunikaci s odborníky i veřejností využít budovu Prioru. Proto se budou konat workshopy a sezení s veřejností včetně prezentace veškerých návrhů přímo uvnitř,“ ujistil primátor.

Návrhy by měly být předloženy už v příštím roce. „Společnost MOBA navrhla, že už v roce 2026 bychom měli mít na stole návrhy a vizualizace. Následně by se měly začít realizovat projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení atd.,“ informoval Marek Hrvol.

Návrhy bude posuzovat závislá komise složená ze zástupců vedení města a nezávislá, kterou budou tvořit architekti, a to v mezinárodním zastoupení. „V nezávislé komisi by mělo být osm architektů z různých částí světa. Jednak naši architekti, ale také z Belgie, Nizozemí, Španělska, Itálie a další,“ upřesnil primátor. Podotkl také, že společnost MOBA je silným hráčem na trhu v souvislosti s organizací podobných soutěží. „Má ve svém portfoliu množství architektů, kteří s ní chtějí spolupracovat, což je dobře. Jedná se o architekty, za nimiž stojí jak světoznámé projekty budov, tak i projekty s podobnými příběhy, jako má naše město, kde se přestavuje nepřijatelné centrum. Jsou to špičky ve svých oborech,“ vyzdvihl Marek Hrvol.