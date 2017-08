Černobílá výstava zdobí knihovnu

V litvínovské knihovně je do 8. září k vidění výstava fotografií mladé autorky.

Mladá fotografka Alena Herzánová uspořádala v Městské knihovně Litvínov vernisáž své čtvrté samostatné výstavy. Nazývá se Černobílá a je tvořena různými motivy. Převládají portréty, které autorka fotí nejraději. Na vernisáži se sešly i modelky, které na fotografiích pózovaly a nyní jsou již díky fotografické tvorbě autorčiny přítelkyně. Zajímavé jsou ale také záběry z exteriérů nebo lehce hororová témata. „Na jedné z fotek je i ruka mojí maminky, která drží fén, foukající do letícího dřevěného panáčka Bruna,“ říká s úsměvem autorka. Výstava bude ve společenské místnosti knihovny k zhlédnutí až do 8. září.