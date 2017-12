Pět zemí a pěšky do Říma. Už název naznačuje, že se bude besedovat o italské cestě do Říma a o obecném pěším cestování Evropou. V úterý 12. prosince od 17 hodin v Městské knihovně Most začíná vyprávění cestovatele Patrika Kotrby. Vstupné 40 Kč.