Po Mostě jezdí světélkující tramvaj

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova přichystal letos na advent pro cestující atraktivní podívanou, ale i svezení. Na tramvajovou trať vyslal nasvětlenou Vánoční tramvaj. Tou se budou moci Mostečané vozit až do nového roku.

Na pravidelnou tramvajovou linku číslo 2 v Mostě vyjela už tuto neděli 3. prosince 2017. První jízda Vánoční tramvají vedla z Velebudic po třetí hodině odpolední. „Její nasazení bylo naplánováno tak, aby vyniklo její sváteční osvětlení. Na světelnou výzdobu tramvaje bylo použito téměř šest set metrů světleného řetězu, který tvoří 2880 LED žároviček. Dopravní podnik se tak snaží navodit předvánoční i vánoční atmosféru zejména pro ty nejmenší obyvatele,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Tramvaj bude jezdit ve všedních dnech od 4.30 do 8.21 hodin, poté odpoledne od 15.52 do 22.28 hodin. Samozřejmě že Vánoční tramvaj bude na lince vidět i o víkendech a svátcích. Z vozovny vyjede ve 4.45, jezdit bude do 7.20 hodin a odpoledne od 14.50 do 22.28 hodin. „Naposledy bude možné potkat Vánoční tramvaj v sobotu 6. ledna 2018 do 22.28 hodin, kdy se vrátí do vozovny,“ doplnil ještě ředitel dopravního podniku.