Cestujte po Krušných horách s cestovatelským deníkem

Do Krušných hor se můžete vydat s cestovatelským deníkem Sedm statečných v Krušných horách, který aktuálně vydal Ústecký kraj. Najdete ho v informačních turistických centrech v Krušných horách i ve městech v podhůří. Cestovatelský deník Sedm statečných v Krušných horách je už třetí v řadě a vyzvednout si ho můžete zcela zdarma. Rodina Svozilova se v něm se čtenáři podělila s tím, jak se dá také prožít skvělá dovolená v Ústeckém kraji. Projděte si cestovatelský deník a inspirujte se báječnými zážitky z Krušných hor. Autorem cestovatelského deníku je Rostislav Křivánek. Deník se slavnostně křtil na zámku Valdštejnů v Litvínově.

Jak to všechno začalo

Rodina Svozilova je úplně obyčejná. Obyčejná i v tom, že jak děti rostou, rodinná pouta se uvolňují a rodiče s dětmi se navzájem trochu vzdalují v čase i prostoru. Jan s Barborou se ale rázně rozhodli, že se tomu nepodvolí a alespoň jednou do roka uspořádají rodinnou dovolenou, a to ze zásady v Česku. Poprvé se vydali se svými dvěma dětmi Lukášem a Lucií (ta s sebou navíc vzala svého partnera Filipa) do Šluknovského výběžku a propátrali spolu okolí Českého Švýcarska. Podruhé přišlo na řadu České středohoří. Barbora a Filip byli vázáni povinnostmi jinde, a tak zbylé mohykány doplnil děda Josef a neteř Natálka. Z obou putování vznikl deník, na který Sedm statečných v Krušných horách navazuje.

Co Svozilovi prožili v Krušných horách

Rodinka tentokrát vyjela ve složení Jan – otec rodiny, úředník, vyznavač klidu, pohodlí a piva, který se rozhodl jít do sebe a objevit v sobě sportsmana a vůdčí typ, Barbora, Janova žena – kunsthistorička, sportovní a rtuťovitý typ, Lucie – dcera, studentka zemědělské univerzity, ekobio dívka, Lukáš – syn, středoškolák, sportovec, cynik, po uši zamilovaný. Karolína, Lukášova dívka – středoškolačka, půvabná, ale beznadějně propadlá všemu adrenalinovému, Natálka – dcera Barbořiny sestry, třeťák na základce a Matěj řečený Mates – Natálčin mladší bratr, prvňák. Se Svozilovými se ubytujete na Klínovci v hotelu Nástup, projdete školou lyžování a s mladými také snowparkem. Užijete si koupele a masáže v místním wellness a projdete se na sněžnicích. Z hor zamíříte do jirkovského podzemí i do lezecké haly v Jirkově. Ujít si Svozilovi nenechali ani chomutovskou zoologickou zahradu se všemi jejími atrakcemi. V Mostě zamířili na autodrom, v Litvínově navštívili zámek Valdštejnů a jeho skvělou výstavu hraček. Na Klínech je kromě lyžování a běžkování po Krušnohorské bílé stopě čekal také adrenalin a výlet na fatboyích. Součástí dovolené byl i výlet s Offroud safari nebo kity. Co všechno Svozilovi prožili a co můžete prožít v Krušných horách i vy hledejte v cestovatelském deníku Sedm statečných v Krušných horách.