Tramvaj mezi Mostem a Litvínovem za miliony

Desítky milionů korun ročně prodělává dopravní podnik na meziměstské dopravě mezi Mostem a Litvínovem.

Meziměstská tramvajová doprava přepraví mezi městy Most a Litvínov v pracovní den zhruba 5 700 lidí, o víkendy a svátky potom zhruba 2 000 osob. „Prokazatelná ztráta za rok 2016 na meziměstské tramvajové dopravě činila pro obě města, tedy Most i Litvínov dohromady, více než 30 milionů Kč (cca 18 mil. Kč Most, cca 12 mil. Litvínov),“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Oproti tomu železniční dopravu lidé zdaleka tolik nevyužívají. Z údajů o vytíženosti železniční dopravy vyplývá, že vlak mezi Mostem a Litvínovem přepraví denně v průměru pouhých 180 pasažérů. Samostatným problém železniční přepravy je pak dostupnost cílových zastávek a jejich návaznost na systém městské dopravy jednotlivých měst. Na meziměstskou dopravu dříve dopravci přispíval Ústecký kraj. Vedení města Mostu chce znovu otevřít jednání o případné podpoře této meziměstské dopravy ze stany kraje.