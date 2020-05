Chcete se stát strážníkem – mentorem? Přihlaste se do výběrového řízení!

Město Most v rámci projektu „Most – asistenti prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality“ vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

STRÁŽNÍK – MENTOR/MENTORKA APK

Minimální požadavky pro uchazeče/ku o pozici strážníka – mentora

· Zkušený strážník/strážnice s platným osvědčením o splněných stanovených předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

· schopnost vedení kolektivu APK,

· dobré komunikační schopnosti,

· fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost (pěší výkon služby),

· absence rasových a sociálních předsudků,

· znalost práce na PC – Word, Excel (sestavování pracovních týdenních výkazů činnosti, databáze zásahů v Excelu, měsíční souhrnné zprávy)

Prioritní činnost strážníka – mentora

· vedení a komplexní zabezpečení činnosti Asistentů (vč. zajištění výstroje a vybavení APK),

· motivace APK a vyhodnocování plnění pracovních povinností, ztotožnění se s rolí lídra, kouče, pomahače, mediátora, partnera,

· garance podmínek pro profesionální výkon služby a součinnost při naplňování denních, týdenních a měsíčních cílů a z nich vyplývajících úkolů (pěší výkon služby s APK, kontrola a metoring v terénu),

· vytváření podmínek pro osobní, profesní růst a minimalizaci profesních selhání Asistentů,

· pochopení způsobu uvažování APK a vycházení vstříc jejich oprávněným podnětům.

Datum nástupu 1. 7. 2020. Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2020. Jedná se o jednosměnný provoz.

Uchazeči o pozici strážníka – mentora kontaktují ředitele městské policie Most Ing. Jaroslava Hrvola. Termín přihlášení do výběrového řízení je do 5. 6. 2020.

„Most – asistenti prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality“ Projekt realizuje statutární město Most – městská policie a je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na rok 2020.