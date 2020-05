Národní play off nejvyšší domácí soutěže házenkářek se nedohraje. Finále Českého poháru je přeloženo na srpen

Vyvrcholení Českého poháru žen v házené se po dohodě se všemi čtyřmi jeho účastníky (Most, Písek, Poruba, Olomouc) odložilo na srpen. Předběžný termín je 22. a 23. srpna na stejném místě a ve stejném formátu, jako bylo původně plánováno v březnu, tedy v Kutné Hoře formou Final four (semifinále a finále).

Národní play off nejvyšší domácí soutěže házenkářek nebude dohráno. Po jednání se zástupci českých klubů MOL ligy, jichž se tato záležitost týkala, o tom rozhodl Český svaz házené.

Nadstavbová část MOL ligy žen byla ukončena k 6. květnu 2020. Bude vyhlášeno pořadí po odehraných kolech základní části. Pro dohrání soutěže formou play off se vyslovilo pouze jedno družstvo – DHK Baník Most, ostatní tři byla proti.

Argumenty proti byly: zdravotní riziko, nízký objem tréninkové přípravy, rekonstrukce hal, ukončení platnosti smluv některých hráček nebo jejich studijní povinnosti, uvedl Český svaz házené. Černí andělé se tak budou plně koncentrovat na finale Českého poháru.

Mostecký klub předpokládá, že se bude moci přihlásit do Ligy mistrů, ale v tuto chvíli se dá jen těžko předjímat jakékoli rozhodnutí. Do konce června se Baník musí rozhodnout, do jakého poháru se přihlásí. „Jen doufáme, že pokud se přihlásíme do Ligy mistrů, bude podpora Českého svazu házené v takové výši jako v minulosti, protože v letošní sezoně pro nás byla velmi významná,“ vyjádřil se pro webové stránky klubu jeho manažer Rudolf Jung.