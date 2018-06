Bez komplikací probíhá rekonstrukce chodníku před sportovní halou TJ Lokomotiva Most v ulici Ke Koupališti. Stavební práce by zde měly podle předpokladů skončit nejpozději do konce června, není však vyloučené, že budou hotové i dříve. Vítězem veřejné zakázky se stala firma Vobas s cenovou nabídkou 798 340,56 Kč.