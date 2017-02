Co si Mostečané vybrali za šest milionů?

Město splní občanům jejich přání. Ti si v anketě vyhlášené městěm vybrali dvě investiční akce. Jednou z nich bude zateplení penzionu a opravy lodžií a v rámci druhé se rozšíří parkování v lokalitě pětistovek, v oblasti nad nádražím směrem k Lajsníku.

Od listopadu do začátku ledna mohli Mostečané vybírat, na který z nabízených projektů město vynaloží šest milionů korun vyčleněných v rozpočtu na letošní rok. „Výsledky ankety byly ale velmi těsné, nakonec jsme proto rozhodli, že zrealizujeme rovnou dvě investiční akce,“ zdůvodnil rozhodnutí radních primátor Jan Paparega. V letošním roce tak dojde k opravě lodžií v penzionu pro seniory v Albrechtické ulici. Předpokládané náklady by se měly vyšplhat na čtyři miliony korun. „Je to jedno z posledních našich zařízení, které ještě nebylo zatepleno a lidé po opravách dlouho volali,“ připustil primátor.

Druhou investiční akcí, kterou si lidé zvolili, bude pak rozšíření parkovacích míst. Lépe tak zaparkují lidé ze sídliště pětistovek nad mosteckým nádražím. Město tu plánuje až několik desítek nových parkovacích míst. „Chceme legalizovat maximálně možný prostor pro odstavování vozidel, čímž by tu mělo vzniknout 90 nových parkovacích míst. Bude to v lokalitě sídliště pětistovek a uděláme to podobně jako i v jiných částech města, tedy nenásilně a nejjednodušeji. Změnou a úpravami dopravního značení, podobně jako v sedmistovkách,“ zmínil dále první muž města. Náklady na tuto akci by neměly přesáhnout dva miliony korun.

S opravami silnic a chodníků se začne hned

Ankety se zúčastnilo celkem 1 193 lidí. Nejvíce občanů hlasovalo pro opravy a rekonstrukce v domovech a penzionech pro seniory (168 lidí), výstavbu parkovišť nebo rozšíření odstavných stání (164 lidí), opravu silnic (157 lidí) a péči o městskou zeleň a parky (154 lidí). Pro vybudování dětského sportoviště hlasovalo 134 lidí. Hlasovalo se často také pro opravy chodníků či pro péči o zeleň. „Opravy chodníků a silnic nás čekají i bez ankety, a to v rámci běžné údržby. S nejnutnějšími opravami dokonce začneme už nyní. Po kruté zimě jsou totiž silnice i chodníky ve velmi špatném stavu a my chceme předejít škodám na vozidlech. Technické služby proto vyjedou do ulic a začnou nejhorší výtluky opravovat studenou balenou směsí. Klimatické podmínky to momentálně dovolují,“ podotkl Jan Paparega.

Stejně tak město Most vyhoví občanům s výstavbou dětského hřiště. „Dětská hřiště opravujeme každoročně. Po revizi zjišťujeme, kde je potřeba něco doplnit, opravit a také jsme si předsevzali, že ročně bychom chtěli vybudovat jedno hřiště. V současné době je vyhlášena anketa na tzv. Rákosníčkovo hřiště. Žádáme proto občany města, aby se ankety na stránkách města zúčastnili v co největším počtu a záměru tím napomohli a zároveň pomohli vytipovat nejvhodnější prostor,“ uvedl dále primátor Paparega. Hlasovat mohou lidé pro Rákosníčkovo hřiště až do 28. února 2017 a to prostřednictvím webu www.mesto-most.cz