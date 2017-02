Mostečtí strážníci mají skončit v Lomu

Mostečtí strážníci už nebudou sloužit v Lomu. Most chce zrušit smlouvu o této pomoci a to kvůli nevýhodnosti a neefektivnosti. Most potřebuje mít strážníky ve svém městě.

Mostečtí radní zrušili veřejnoprávní smlouvu uzavřenou v roce 2012 s městem Lom, z níž vyplývaly úkoly pro strážníky mostecké městské policie v rozsahu dvaceti hodin týdně. Důvodem je nevýhodnost pro obě strany, neboť potřeby města Lomu by vzhledem k mnohem nižší vzdálenosti mohla efektivněji zajišťovat litvínovská městská policie. „Porovnal jsem si výjezdy, jejich četnost a další bilanci, co se týče všech veřejnoprávních smluv města Mostu s ostatními obcemi a Lom z toho vyšel nejhůře. Lom je obcí, která je od Mostu velmi vzdálená a když jsme si vzali i četnost výjezdů, tak se to potvrdilo. Je to odsud minimálně půl hodiny a to samé zpátky. Minimálně tedy jeden výjezd znamenal hodinu až dvě hodiny času a zdržení našich strážníků. Ve městě, které má své problémy, potřebujeme, aby naše hlídky byly tady,“ prohlásil mostecký primátor Jan Paparega. Ten také slíbil jednat o zrušení veřejnoprávní smlouvy s Lomem. „Chceme se zachovat fér a dáme městu Lom časový prostor, aby si mohli domluvit spolupráci případně s někým jiným,“ doplnil Jan Paparega.

Veřejnoprávní smlouvy s dalšími čtyřmi obcemi, které má Most uzavřené také ještě s Obrnicemi, Braňany, Lužicemi a Patokryjemi, se rovněž budou prověřovat. „Zrevidovali jsme i ostatní smlouvy. Nejdál, hned po městě Lom, jsou Lužice. Četnost výskytu a zásahu tu ale není taková a naše hlídky tady týdně netráví tolik času, jako tomu bylo v Lomu,“ konstatoval dále primátor Paparega. Radnice proto teď bude zvažovat, zda i ostatní smlouvy nechá ve stejném rozsahu a režimu a zda budou platit za stejných podmínek jako doposud.