ČSSD Ústeckého kraje nesouhlasí s podporou vládě, která bude mít ve svých řadách trestně stíhanou osobu

Nesouhlasný postoj ke způsobu, jakým vedou čelní představitelé sociální demokracie rozhovory o podpoře vlády s ANO, vyjadřuje Krajský výkonný výbor ČSSD Ústeckého kraje usnesením, jímž dává jasně najevo odlišný názor na účast ČSSD ve vládě v čele s Andrejem Babišem. KVV ČSSD Ústeckého kraje vyzývá k dodržení předvolebního slibu voličům neúčastnit se vlády, ani nepodporovat vznik vlády, ve které jsou členové obvinění ze spáchání trestného činu. Ústecká ČSSD trvá na naplnění usnesení 40. sjezdu ČSSD, který považuje účast trestně stíhané osoby ve vládě České republiky za zásadní problém. O vládních námluvách mezi ANO a ČSSD promluvil člen výkonného výboru sociálních demokratů Ústeckého kraje a jejich vyjednavač Kamil Havelka.

Sociální demokracie není v názoru na vládu s Andrejem Babišem v čele jednotná. Je možné, že by ČSSD Ústeckého kraje také přimhouřila oko nad trestně stíhaným premiérem výměnou za ústupky ANO v podobě ministerstva financí a vnitra?

Náš postoj není o Andreji Babišovi. Trváme na tom, že do vlády nepatří jakákoliv trestně stíhaná osoba. Trestně stíhaný premiér by byl světovým unikátem a toho by se sociální demokracie neměla účastnit.

Svým odmítavým postojem zhoršuje ČSSD Ústeckého kraje situaci v celé straně. Jste ochotni stát si za svým i za tuto cenu?

Nejsme jediní, komu způsob, jakým nyní ČSSD vede rozhovory o sestavení vlády s ANO, vadí. V tomto ohledu jsme za jedno i s některými kolegy z ostatních krajů. Sociální demokracie letos slaví sto čtyřicet let od svého založení a podle mého názoru je v největší krizi své novodobé historie. Vidím to kolem sebe, poslouchám letité skalní členy strany, kteří mají sociální demokracii pod kůží a mám strach, aby nezačali stranu opouštět. Ne proto, že by ztratili víru v sociální demokracii, ale proto, že se nesmíří s podvodem na voliče, kterým by vstup do vlády s trestně stíhanou osobou byl. Způsob, kterým vyjednává ANO se sociální demokracií, je pro nás nedůstojný, zcela za hranou a naprosto nepřijatelný. Proto budeme navrhovat jeho ukončení.

Nebojíte se ale toho, že když zůstane ČSSD zásadová a vládu s premiérem Andrejem Babišem nepodpoří, budou předčasné volby, ve kterých ještě více ztratíte?

Předčasných voleb se nebojíme. Může to tak samozřejmě být. Stále ještě si ale myslím, že národ není slepý a hluchý a nemůže donekonečna věřit všem lžím, kterých bylo v poslední době řečeno opravdu hodně. A především jsem si jistý, že sociální demokracie na politickou scénu patří. Nestojíme a nepadáme s jedním člověkem. Můžeme být v krizi, ale myšlenka sociální demokracie tu stále bude.

Souhlasíte s tím, že by o konečném postoji ČSSD k případné podpoře vládě a vyjednaným podmínkám mělo rozhodnout celostranické referendum?

Ano, ale v žádném případě nemůže probíhat elektronickou formou. Pro vyšší důvěryhodnost by referendum mělo probíhat fyzicky na okresních sekretariátech.

Pokud by referendum vstup do vlády s premiérem Babišem schválilo, jaký by byl postoj sociálních demokratů v Ústeckém kraji?

Referendum by mělo rozhodnout o tom, kudy se sociální demokracie vydá. Samozřejmě bychom respektovali většinovou vůli projevenou demokratickým způsobem. Bylo by ale na zvážení každého jednotlivce, jak by zhodnotil svou další práci a působení ve straně.

Většina sociálních demokratů se k rozhovorům o sestavování vlády nechce vyjadřovat před sjezdem, vy se nejen vyjadřujete, ale dokonce máte k celé situaci usnesení. Nemyslíte, že tím ještě přiostřujete už tak napjatou atmosféru?

My v Ústeckém kraji jsme prostě jiní. Říkáme, co si myslíme a za svými názory si stojíme. Ústecký kraj čelí dlouhodobě problémům způsobeným přezíravým přístupem většiny vlád. Vysát z kraje energii, suroviny, práci a na oplátku žádná nebo jen malá podpora. Nejvyšší nezaměstnanost, největší koncentrace sociálně slabých v sociálně vyloučených lokalitách, nejvíce exekucí. Samá opravdu těžká nej, se kterými se snažíme bojovat. Jsme ale jednotní, a přestože jsme na těžkosti zvyklí, současnou situaci vnímáme jako velmi vážnou. Osobně pak nechápu ochotu našich čelních představitelů vyjednávat o vládě s někým, kdo nás opakovaně i během probíhajících rozhovorů uráží, zesměšňuje a navíc lže. Tím, jak se lídr ANO vyjadřuje o sociální demokracii na sociálních sítích a v médiích, vyjednávání předem odsuzuje ke krachu a sociální demokracie by dál za těchto podmínek a v této atmosféře jednat neměla. Nadřazenost a nechuť s námi jít do vlády z postojů ANO zjevně stříká a je třeba, aby lídr za ANO pochopil, že tímto způsobem partnerství se sociální demokracií nevyjedná.