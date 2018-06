Další útok dětí kameny? Tentokrát proti tramvajové zastávce!

Velmi krátce po uvedení nového informačního systému do provozu se objevil problém. „Zřejmě opět zaútočily děti kamením, tentokrát rozbily vitrínu na nově zprovozněném sloupu informačního systému, kam ukládáme papírové jízdní řády,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský. Podle jeho slov se událost stala na tramvajové zastávce Most, Severografia, v neděli přibližně ve 13.20 hodin.

Útok dětí kamením zřejmě viděla jedna z cestujících, která na místo okamžitě přivolala Policii České republiky. „Policie celou událost šetří a hodlá si prohlédnout i dostupné kamerové záznamy, které má od dopravního podniku k dispozici,“ řekl ještě Dunovský.

Projekt Informační systém II. byl dokončen v polovině dubna jako navazující projekt, kterým byly pokryty i zastávky MHD v Litvínově. Součástí informačního systému je kamerový systém, který pokrývá celý prostor zastávek.