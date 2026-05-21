Den dětí v Infocentru Elektrárny Ledvice je opět tu!

V sobotu 23. května, proběhne v Informačním centru Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice oslava Dne dětí. Od 9 do 15 hodin se všichni mohou těšit nejen na herní a poučná stanoviště, co se elektřiny týká, ale také na malování na obličej, fotokoutek, hasiče a další. Ti starší šesti let mohou vystoupat s rodiči i na nejvyšší rozhlednu v České republice a podívat se na svět z výšky 140 metrů. Vstup na akci je jako vždy zdarma, jen na výstup na rozhlednu je nutné zaregistrovat se předem na www.svetenergie/ledvice.
„Na děti čeká den plný zážitků, které propojí svět energie, bezpečnosti i dobrodružství. V infocentru si vyzkoušejí jednoduché zapojení elektrického obvodu. Nebudou chybět malování na obličej, soutěže a pochopitelně i sladká odměna. Se zásahovou a záchranářskou technikou opět přijedou podnikoví hasiči z nedalekých Severočeských dolů Bílina. Přítomní budou i energetici s ukázkou distribuční techniky. Elektromontéři dětem ukáží, s čím pracují v terénu a přivezou s sebou i zvedací plošinu,“ láká na sobotní program v infocentru a jeho okolí průvodkyně Zdena Zolotarjov.
Celý průvodcovský tým připravuje tradičně oslavu Dne dětí s předstihem úmyslně. „O víkendu před 1. červnem bývá vždy tolik různých akcí, že rodiče s dětmi často neví, kam se podívat dříve. Proto jsme se už před časem rozhodli, že jim to v našem případě trochu usnadníme. Jen vloni k nám na dětský den zavítalo 246 návštěvníků, a jak jsme vypozorovali a také se jich ptali, všichni bez rozdílu věku odcházeli domů spokojeni. Věříme, že tomu tak bude i letos,“ dodává Zdena Zolotarjov.
Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné a přechodem na nízkoemisní a bezemisní zdroje energie. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře.
Interaktivní seznámení s pomalu ale jistě končící klasickou energetikou lze zkombinovat s výstupem na nejvyšší oficiální rozhlednu v České republice. Ta se nachází na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6. I s prosklenou vyhlídkou má na výšku 144 metry, volně přístupný a pro návštěvníky bezpečný venkovní ochoz se pak nachází ve výšce 140 metrů. Jen v loňské roce zavítalo do Infocentra Elektrárny Ledvice dosud rekordních 11 211 návštěvníků a v současné době, v 17. roce jeho existence, se zde již blíží k celkové stotisícové hranici.