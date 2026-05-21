Vyhrožoval policistovi

O svém chování teď může přemýšlet 35letý muž z Litvínova, kterého stíhá policejní vyšetřovatel ze spáchání přečinů vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a vydírání. Sdělení obvinění si převzal od kriminalisty v posledních dnech. Vyšetřovatel klade obviněnému za vinu to, že v budově obvodního oddělení několik minut verbálně napadal službu konajícímu policistovi. V danou dobu byl stíhaný omezený na osobní svobodě v jiném případě. Policistu opakovaně vulgárně urážel a dožadoval se sejmutí pout. Přestože byl muž několikrát poučen o tom, aby svého chování zanechal, jednal přesně naopak a svou agresi zvyšoval. Sloužící policisté samozřejmě jeho požadavkům ze zákonných důvodů nevyhověli. To se obviněnému nelíbilo a trochu přitvrdil. Přítomnému policistovi začal vyhrožovat fyzickým napadením, dokonce zabitím. Agresivní chování bylo zřejmě ovlivněno hladinou alkoholu v krvi. To ho neomlouvá. Urážet a vyhrožovat komukoliv zabitím se nesmí, natož úřední osobě při výkonu pravomoci. Od soudu může v případě uznání viny odejít až se čtyřletým trestem odnětí svobody.