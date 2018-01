Dětská lékařská pohotovost v mostecké nemocnici rozšiřuje ordinační hodiny

Dětská lékařská pohotovostní služba v mostecké nemocnici rozšířila ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích o jednu hodinu. Nová ordinační doba v tyto dny je od 10 do 20 hodin. Ve všední dny zůstávají ordinační hodiny stejné jako dosud od 17 do 20 hodin.

Dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale i z přilehlých regionů.

Dětská lékařská pohotovost pro Most sídlí v Nemocnici Most, v budově „A“, 2. podlaží, na adrese: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most. Tel.: 476 172 537.