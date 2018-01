Strážníci hledají posily – nabízejí náborové dvacet tisíc

Mostečtí strážníci spouštějí náborovou kampaň. Hledají nové posily a těm nabízejí řadu výhod. Od nově zavedeného náborového příspěvku, po zaměstnanecké benefity. K Městské policii v Mostě se navíc od letošního roku mohou hlásit uchazeči již od 18 let. Do konce roku 2017 platila povinná hranice 21 let.

Zájemci se mohou hlásit průběžně. Kontakty a potřebné formuláře najdou na webových stránkách města Mostu v sekci Městská policie. Uchazeči o práci strážníka se mohou obrátit také přímo na ředitele městské policie na e-mail Jaroslav.Hrvol@mp-most.cz.

Městská policie Most chce do svých řad přijmout v roce 2018 deset nových strážníků. Novinkou je náborový příspěvek ve výši dvacet tisíc korun. „Prvních deset tisíc náborového příspěvku uchazeči dostanou okamžitě po složení zkoušky odborné způsobilosti. Druhou polovinu vyplatíme po ročním trvání pracovního poměru,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.

Průměrný plat mosteckých strážníků se započítaným rizikovým příplatkem, příplatkem za směnnost, práci v noci a o víkendu je 26 000 Kč hrubého. „Záleží na délce započitatelné praxe. Mladí, začínající strážníci, mají samozřejmě platy nižší. Podle individuálních pracovních výkonů se liší i osobní ohodnocení. Šikovné strážníky umíme ocenit,“ ujišťuje ředitel mostecké městské policie.

S odpracovanými léty strážníci postupují po jednotlivých platových stupních a jejich mzdy se průběžně zvyšují. Mají také možnost kariérního postupu. „Záleží hlavně na schopnostech a přístupu strážníků. Řada kolegů začínala jako pochůzkáři a teď jsou specialisté v různých činnostech, za které jsou finančně ohodnoceni dalšími zajímavými bonusy,“ doplnil Jaroslav Hrvol.

Uchazeči o práci strážníka musí mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, podmínkou je bezúhonnost a spolehlivost. Od ledna se mění zákonný požadavek na minimální věk 21 let a hlásit se mohou i 18 letí.

Pro strážníky je připraveno široké portfolio zaměstnaneckých výhod – 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravenky 70 Kč, příspěvek na penzijní připojištění, možnost využití posilovny, pravidelný trénink sebeobrany a zmiňovaný náborový příspěvek 20 000 Kč.

„Na všechny zájemce si uděláme čas, vše jim s kolegy vysvětlíme a ukážeme jim naši práci. Připravujeme i fyzické prověrky ‚nanečisto‘, kde si budou moci budoucí strážníci a strážnice ověřit svoji fyzickou kondici a náš tělovýchovný instruktor jim sestaví cvičební plán, aby pak fyzické prověrky ‚naostro‘ bez problémů zvládli,“ popisuje přívětivý přístup mostecké městské policie k nováčkům její ředitel a doufá, že se stav podaří v roce 2018 naplnit.