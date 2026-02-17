Divadelní léto na Hněvíně nabídne lahůdky

Také letos se hrad Hněvín změní v divadelní pódium. Mostecká činohra a loutková scéna Divadla rozmanitostí chystá pro diváky tři inscenace a dvě pohádky. Na co se mohou milovníci divadla pod širým nebem těšit?
Muzikálová podoba romantického příběhu letní noci, během níž si ženský živel podmaní srdce mužů i nepřístupný Karlštejn. Libreto podle Jaroslava Vrchlického napsal Vlastimil Novák a Zbyněk Srba. Obnovená premiéra na hradě Hněvín byla uvedena u příležitosti 700. výročí narození Karla IV., jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků a klíčové osobnosti Evropy ve 14. století.
Osoby a obsazení: KAREL IV. – Jan Beneš, ELIŠKA – Eliška Navrátilová, ARNOŠT Z PARDUBIC – Marcel Rošetzký, JEŠEK Z VARTEMBERKA – Zdeněk Košata, PETR – Tadeáš Horehleď, ŠTĚPÁN II.- Jakub Dostál, PANÍ OTKA – Ivana Zajáčková, PEŠEK – Kryštof Grygar, ALENA – Karolína Herzinová, DĚTŘICH – Jiří Rumpík, STRÁŽNÍ, HRADNÍ CHASA, SLUŽEBNICTVO, FRAUCIMOR: Eduard Endt, Michal Pešek, Josef Ráček, Jan Veselý, Michal Krupa, Jan Hönig, Matyáš Walter, Jan Holštajn, Veronika Rožcová, Kateřina Václavíková, Kateřina Kluchová, Lukáš Komínek, KOČÍ – Ivana Staňková a Martina Lukács Šádová, Michaela Šádová.
Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino. A právě postava Truffaldina je příčina toho, že Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším Goldoniho dramatickým dílům.
Osoby a obsazení: TRUFFALDINO – Jiří Kraus, SILVIO – Tomáš Henry ABRAHAM, CLARICE – Kateřina Hlubíková, FLORINDO – Jakub Koudela, BEATRICE – Karolína Herzinová, PANTALONE – Marcel Rošetzký, DOTTORE – Otto Liška, SMERALDINA – Zita Benešová, BRIGHELLA – Vít Herzina, NOSIČ, VRCHNÍ – Lukáš Kofroň, FLAUTINO – Jakub Dostál.
Jedno z nejslavnějších dramat světového divadelnictví pro všechny vyznavače velkých příběhů a emocí.
Osoby a obsazení: CYRANO Z BERGERACU – Jan Beneš, ROXANA – Eliška Matzkeová, KRISTIÁN DE NEUVILLETTE – Lukáš Kofroň, HRABĚ DE GUICHE – Ján Burda, RAGUENEAU – Jiří Kraus, BARON LE BRET – Zita Benešová, BARON CARBON DE CASTEL – JALOUX – Kryštof Grygar, LIGNIÉRE – Jakub Dostál, DE VALVERT – Vit Herzina, MONTFLEURY / BARON DE PEYRESCOUS COLIGNAC – Tomáš Henry Abraham, BARON CUIGY CASTERCAS DE CAHUZAC – Tadeáš Horehleď, BARON D´ANTIGNAC – JUZET – Karolína Herzinová, BARON LÉSBAS D´ESCARABIOT – Eliška Navrátilová, KAPUCÍN – Marcel Rošetzký, LÍZA / SESTRA KLÁRA – Kateřina Hlubíková, DUEŇA / SESTRA MARTA – Petra KASALOVÁ.
Zábavné příběhy o malé Áje a pejskovi Fíkovi, který vyrostl do nečekaných rozměrů. Adaptace známého a mnoha generacemi milovaného večerníčku zavede diváky do domečku za lesem, ale i na cestu kolem světa! Pro diváky od 4 let.
Hudebně-loutková verze klasické pohádky v režii Jitky Rakové propojuje klasické prvky loutkového divadla s moderními principy, jako je přímá komunikace s divákem a předmětové divadlo.
Kuchař Jiřík neuposlechne rozkazu svého krále a ochutná ze zapovězené pečeně, která způsobí, že rozumí řeči zvířat. Aby unikl trestu zlého krále, vydává se na cestu do světa, aby mu přivedl Zlatovlásku za ženu. Za pomoci ryby, mravenců a krkavců se Jiříkovi podaří získat zlatovlasou panu, do které se ovšem sám zamiluje. Nakonec láska zvítězí nad zlem a nenávistí. Pro děti od 3let.
Vstupné na hradě Hněvín: 500 a 600 Kč. U tohoto představení není možné uplatnit dárkové poukazy ani slevy. Hlediště bude zpřístupněno hodinu před začátkem představení.
Vzhledem k tomu, že inscenaci hrajeme pod širým nebem, může být z důvodu zhoršeného počasí posunut začátek představení. Představení také může být (opakovaně) přerušeno.
Bude-li představení pro nepříznivé počasí úplně zrušeno, bude divákům vráceno vstupné.
V případě, že bude odehrána alespoň polovina představení, vstupné se NEVRACÍ.