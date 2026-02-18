Vysoké a vyšší odborné školy se představily na tradičním veletrhu SOKRATES 2

Letošní ročník se setkal s mimořádně pozitivním ohlasem jak ze strany studentů, tak i zástupců jednotlivých škol. Návštěvníci ocenili zejména možnost osobního setkání a přímé komunikace se zástupci vysokých a vyšších odborných škol, kteří poskytovali podrobné informace o studijních programech i podmínkách přijetí. Také vystavující školy hodnotily akci velmi kladně, a to především z hlediska vysoké návštěvnosti, kvalitních dotazů ze strany studentů a celkové organizace veletrhu.
Veletrhy SOKRATES mají v regionu dlouholetou tradici a patří k významným aktivitám OHK Most. Jejich cílem je představit široké veřejnosti – zejména zájemcům o studium – aktuální možnosti vzdělávání a usnadnit jim rozhodování o dalším studijním i profesním směřování.
Partnery akce letošního 18. ročníku je Asistenční centrum a QWERT Rubber. Akci také podporují města Most a Litvínov. Generálním partnerem OHK Most pro rok 2026 je společnost ORLEN Unipetrol RPA. Hosty slavnostního zahájení byli starostka města Litvínova Kamila Bláhová, náměstek primátora města Mostu Václav Zahradníček, jednatel Odborné sekce vzdělávání při OHK Most Josef Švec, za Asistenční centrum, které mimo jiné pomáhá zajišťovat dotace pro školy a hospodářskou komoru František Jochman, LL.M, ředitel Podkrušnohorského gymnázia Karel Vacek a další.
Okresní hospodářská komora Most, opět uspořádala ve spolupráci s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, kontaktním pracovištěm Most, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Richarda Brabce, veletrh vzdělávání SOKRATES 2.
Ing. Jiřina Pečnerová
ředitelka úřadu OHK Most