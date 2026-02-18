Studio 3 nabídne 26. února koncert Coffee Break + Unissono Groove & Patricie

Nenechte si ujít koncert plný energie a příjemných a melodií. Kapela zahraje songy „vlastní i nevlastní, rychlé i pomalé, smutné i veselé, složité i jednoduché…“ a jak dodávají, máte se na co těšit. Navíc jako speciální host vystoupí skupina Unissono Groove & Patricie, která propojuje energii jazzu, funkové groove, popovou chytlavost a hluboké emoce R&B. Jejich hudba je plná vášně a rytmu. V čele stojí zpěvačka z Botswany, finalistka Superstar, jejíž hlas dodává tvorbě jedinečný charakter. Společně přináší hudební zážitky, které spojují žánry a propojují kultury.