Dnes a zítra nabízí autodrom skvělou podívanou – historické motorky VSTUP JE ZDARMA!

Motocyklová show pokračuje souboji veteránů, diváci mají vstup zdarma.

Další skvělou podívanou příznivcům jednostopých vozidel nabízí tento víkend 17. a 18. srpna mostecký autodrom. Zatímco před týdnem mohli sledovat souboje jezdců republikového šampionátu minibiků a mezinárodního mistrovství Německa silničních motocyklů (IDM), tentokrát se na sever Čech sjedou zejména fanoušci a milovníci historických motocyklů. Při závodech The Most Historic Motorcycle představí své nablýskané stroje 313 jezdců včetně třiadvaceti posádek sajdkár. Rozdělí se do dvaatřiceti tříd podle výkonnosti a stáří motocyklu. Diváci mají vstup do areálu autodromu zdarma.

Své umění předvedou junioři i zkušení matadoři, a to na strojích všech kategorií od malých motocyklů po superbiky. Divácky atraktivní budou jistě i souboje sajdkár. Potvrdilo se to právě už při IDM, kdy v této kategorii nechyběla řada dramatických situací a kolizí.

Jezdeckému poli vévodí v drtivé většině Němci, doplňují je Rakušané, Švýcaři, Nizozemci, Dánové, Belgičani, Italové a také Francouz, Švéd, či Brit. Potěšující je, že na start se postaví také tři Češi. Jaroslav Pták z Karlových Varů osedlá motocykl ČZ 125 z roku 1966, dvojice Miroslav Medek a Dušan Lysák z Říčan u Brna pak sajdkáru MRE F2 Suzuki z roku 2001.

Návštěvníci autodromu se mohou těšit na řadu dalších skvostů. Patří mezi ně například stroje Aermacchi Ala´doro z roku 1958 nebo Ducati MK 1 ročník 1967. Nejstarším exemplářem mezi sajdkárami je pak rovněž dvaapadesátileté BMW Kneeler.