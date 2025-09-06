Dnes na Meziboří na Gulášfest

Dnes se vypravte na Gulášfest na Meziboří. A jaká jsou pravidla? Ve 13:00 hodin začne prodej gulášenek ve stánku, který bude na place před hospůdkou (hned jako první) označený názvem „Prodej gulášenek“. Na gulášenkách vám bude zaznamenáván odběr jednotlivých porcí soutěžního guláše, a které budou sloužit jako hlasovací lístky. Ke gulášenkám dostanete misky na guláše a lžíci.
Gulášenek je natištěno přesně 200 ks a každá je na rubu označena razítkem města Meziboří. Gulášenku pořídíte za 150,- Kč a ochutnáte celkem 7 soutěžních gulášů. Zakoupit je možné pouze 3 gulášenky na osobu. Na gulášence je vyznačeno 7 políček s číselným označením, která korespondují s číselným označením jednotlivých týmů.
Do políček vám při výdeji soutěžního guláše každý tým poznamená odběr. Po tom, co ochutnáte minimálně 4 guláše, rozhodnete se, který byl pro vás nejchutnější a tomuto týmu vhodíte gulášenku do zapečetěné hlasovací nádoby umístěné ve stánku, kde vám guláš nejvíc chutnal.
Vyhodnocení o nejlepší guláš proběhne v cca 16.00 hodin.
Od 13.00 hodin po celou dobu akce bude zábava pro děti i dospělé – velká nafukovací klouzačka, stolní fotbal, budete moci poměřit sílu u stolu na páku, hodit si kýtou, složit puzzle, zkusit střelbu ze vzduchovky.
Dále si budete moci zakoupit pivo, limo, trdelníky, dorty, klobásy aj.