Dnes na Meziboří na Gulášfest

Od
ink
-
0
37

Dnes se vypravte na Gulášfest na Meziboří. A jaká jsou pravidla? Ve 13:00 hodin začne prodej gulášenek ve stánku, který bude na place před hospůdkou (hned jako první) označený názvem „Prodej gulášenek“. Na gulášenkách vám bude zaznamenáván odběr jednotlivých porcí soutěžního guláše, a které budou sloužit jako hlasovací lístky. Ke gulášenkám dostanete misky na guláše a lžíci.
Gulášenek je natištěno přesně 200 ks a každá je na rubu označena razítkem města Meziboří. Gulášenku pořídíte za 150,- Kč a ochutnáte celkem 7 soutěžních gulášů. Zakoupit je možné pouze 3 gulášenky na osobu. Na gulášence je vyznačeno 7 políček s číselným označením, která korespondují s číselným označením jednotlivých týmů.
Do políček vám při výdeji soutěžního guláše každý tým poznamená odběr. Po tom, co ochutnáte minimálně 4 guláše, rozhodnete se, který byl pro vás nejchutnější a tomuto týmu vhodíte gulášenku do zapečetěné hlasovací nádoby umístěné ve stánku, kde vám guláš nejvíc chutnal.
Vyhodnocení o nejlepší guláš proběhne v cca 16.00 hodin.
Od 13.00 hodin po celou dobu akce bude zábava pro děti i dospělé – velká nafukovací klouzačka, stolní fotbal, budete moci poměřit sílu u stolu na páku, hodit si kýtou, složit puzzle, zkusit střelbu ze vzduchovky.
Dále si budete moci zakoupit pivo, limo, trdelníky, dorty, klobásy aj.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!