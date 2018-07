Dnes v 16 hodin končí přijímání kandidátek do komunálních voleb

Dnes, 31. července, úderem 16 hodiny končí termín pro podání kandidátních listin do komunálních voleb, které nás čekají 5. a 6. října.

Od 31. 7. do 6. srpna bude magistrát předložené kandidátní listiny přezkoumávat a zjišťovat, zda každá kandidátka má všechny potřebné náležitosti, obsahuje správné údaje a podobně. Pokud magistrát zjistí pochybení či nedostatek, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nebo nezávislého kandidáta nejpozději do středy 8. srpna do 16 hodin , aby závady nejpozději do pondělí 13. srpna do 16 hodin odstranil. Ve stejné lhůtě, může vady na kandidátní listině odstranit z vlastní iniciativy zmocněnec volební strany nebo nezávislý kandidát i bez výzvy magistrátu. V praxi obvykle dochází k opravám nesprávně uvedených údajů o kandidátech, které magistrát není schopen odhalit. Například chybné uvedení titulu, povolání a údaje o politické příslušnosti kandidáta.