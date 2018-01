Domácí tvoření v knihovně slaví úspěch

Městská knihovna Litvínov opět uspořádala oblíbený roční cyklus workshopů „Tvoříme bez talentu“.

Tvůrčí workshopy pořádá knihovna během celého roku pod vedením zkušených lektorek, Jany Nigrinové a Kristíny Lösserové z Ateliéru K.S.. „Kurzy Tvoříme bez talentu jsou určeny nadšencům do rukodělných činností i lidem, kteří se chtějí jen odreagovat. Pořádáme je zpravidla jednou měsíčně. Zájemci se mohou přihlásit do kurzů na celý rok, anebo přijít na jediné sezení, třeba když mají zrovna chuť a čas,“ sděluje jejich hlavní organizátorka, knihovnice Hana Polívková. Čtenáři i účastníci z řad veřejnosti se např. učili vyrábět věnce z recyklovaných materiálů, gelové a parafinové svíčky či podnosy z pedigu. Rovněž vazby z živých květin a dekorace rámečků Fimo hmotou se těšily velké oblibě. A silná byla i účast na jaře, kdy se zdobila vajíčka netradičními aplikacemi. „Jsme rádi, že se nám daří vytvářet komunitu lidí, kteří nejen aktivně čtou, ale rovněž tráví v knihovně svůj volný čas“, shrnuje Mgr. Marcela Güttnerová. První workshop v novém roce se bude konat v pondělí 22. 1. od 15:00 hodin, a to na téma „Modrý Valentýn – tvorba dekorací z džínoviny“. Zájemcům velmi doporučujeme rezervaci místa.