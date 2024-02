Domácí úkoly: zrušit či nezrušit? Ptali jsme se na Mostecku

Polská ministryně školství oznámila, že v Polsku budou od začátku dubna na základních školách zakázané povinné domácí úkoly. Střední školy mají následovat. Měli bychom v tomto směru Polsko následovat? Tato otázka rozdělila veřejnost na dva tábory. Ačkoliv odpovědi na ní nejsou jednoznačné, ve všech se skrývá logika. Jak otázku zrušení či pokračování domácích úkolů vidí mostečtí a litvínovští učitelé, veřejnost a nakonec i žáci, které jsme oslovili?

Ředitelé: Polsko bychom neměli následovat

Libuše Hrdinová, ředitelka 7. ZŠ Most

„Rozhodně nesouhlasím následovat Polsko. Už jen slovo „zákaz“ je pro mě velmi zavádějící ve sféře školství. Za mě si myslím ,že tímto krokem bychom opět nahráli veřejnosti k různým chybným vyjádřením ( vysvětlením co je to domácí úkol). Vzhledem k vývoji školství a zaměřením škol bych spíše doporučovala dobrovolné úkoly, úkoly smysluplné a úkoly , které přinášejí žákům spíše získání dalších informací, vědomostí , zopakování učiva atd. Vždy velmi záleží na osobnosti pedagoga a jeho motivace ke vzdělávání.“

Jan Novák, ředitel Gymnázia T.G.Masaryka Litvínov: „Jsem asi příliš konzervativní, možná dělám učitelskou profesi příliš dlouho. Domácí příprava je naprosto nezbytná, a to na všech stupních škol. Vypracovat jakoukoli práci doma, ať už ji nazveme třeba domácí úkol, nevidím jako problém a rozhodně by tyto činnosti měly zůstat v systému českého školství zachovány. Otázkou každopádně zůstávají jejich formy, rozsah, kritéria hodnocení, pochopení důležitosti domácí přípravy či smysluplnost a efektivita vypracování domácího úkolu.“

Jaroslav Zajíc, ředitel Základní a Mateřské školy Lom

„Domácí úkoly vnímám jako jeden z nástrojů učitele pro specifické situace. Musíme si uvědomit, že domácí úkol není a nesmí být trest. Má pomáhat žákům pochopit nebo prohloubit probíranou látku. Žákům se zájmem o danou látku může být úkol zadán dobrovolně, aby pak dostali kvalitní zpětnou vazbu a prohloubili si vědomosti. Naopak žákům, kteří látku nestíhají např. z důvodu nemoci může pomoci k rychlejšímu pochopení učiva. Domácí úkol by měl být jako vzdělávací nástroj rozhodně zachován.“

Veřejnost: Domácí úkoly jako důležité i přežitek

Klára 32 let: „Se zrušením úkolů nesouhlasím. Domácí příprava je důležitá.“

Petr 62: „Jsem pro, aby v rozumné míře děti úkoly měly. Je důležité, aby přemýšleli i doma.“

Vítek 55: „Děti úkoly potřebují, měli by být lehce „zapřažené“ i doma.“

Ludmila 76 let: „Domácí úkoly by měly být dobrovolné a rozhodnutí, zda takovouto přípravu dítě potřebuje nebo ne, by mělo být na rodičích.“

Daniela 36 let: Domácí úkoly by měly být dobrovolné a s plusovým bonusem, pokud dítě úkol vypracuje správně.

Oldřich 47: Je to přežitek a zbytečná buzerace. Já si taky nechci tahat práci domů.

Eva 51: Děti se doma učí na zkoušení a na písemky, tak proč je ještě zatěžovat domácím úkolem?

Petr II. 38: Naše děti chodí odpoledne do kroužků a večer, místo toho, aby se normálně učily, tak dělají úkoly. Za absurdní považuji, že jim učitel dá úkol na víkend nebo na prázdniny a nechápe, že děti si od školy taky chtějí odpočinout. Takže zrušit úkoly i některé učitele!

Studenti žáci: Úkoly jen pro základky

Nella (základní škola): Já bych domácí úkoly zrušila, abych měla po škole víc času na kamarádky a na kroužky. Někdy je úkolů víc a když se musím ještě učit, nemůžu ven.

Hugo (základní škola): Někdy paní učitelka řekne, že úkol může udělat jen kdo chce, že je dobrovolný. To mně baví, protože za něj dostanu malou jedničku a když nastřádám pět, tak dostanu jedničku velkou do žákajdy“.

Ondra (základní škola): Maminka říká, že úkoly být musí, abychom nezhloupli, ale já myslím, že chytrej budu stejně i bez úkolů. Nevadilo by mi, kdyby je zrušili. Nevím kdo, je může zrušit. Prezident?

Marie (střední škola): „Domácí úkoly bych nechala jen na základní škole prvního stupně. Myslím si, že není tak nutné dávat domácí úkoly na střední škole, protože většina studentů má koníčky nebo dojíždí.“

Kristýna (střední škola): „Domácí úkoly jako povinnost jsou nesmyslné, protože každý se učí vlastním tempem a učitelé by se měli zaměřit na lepší výklad látky ve škole.“

Tadeáš (střední škola): „ Domnívám se, že domácí úkoly dávají smysl pouze na nižším stupni základních škol, na druhém stupni výjimečně. Na středních školách bych řekl, že i bez domácích úkolů toho máme na práci dost, jelikož výuka některých kantorů je na velmi špatné úrovni a musíme se doučovat sami doma. Domácí úkoly nám berou další čas, protože už tak máme málo volného času.“

Foto zdroj: coneviteoskole.cz