Za mosteckým děkanským kostelem bude nový park

Za děkanským kostelem směrem k jezeru vznikne nový park. Měl by být součástí územní studie lokality mosteckého jezera a jeho jižních svahů.

Územní studii město dokončilo v minulém roce. Součástí je nejen zastavěné území, území pro domky a další výstavbu, ale i velký centrální park uprostřed zástavby. „Součástí studie je ve středové části trojúhelník, kde vznikne park a zeleň. Nebude to jen území o stavbách. I když stavby u jezera jsou otázkou dlouhodobého horizontu, s parkem bychom chtěli začít už teď,“ připustil primátor Marek Hrvol.

Park by měl vznikat postupně, aby si veřejnost zvykala, že zde něco takového bude. „Nebude to jen samotný park, ale propojení směrem od kostela k jezeru, aby se nemuselo chodit jen po chodnících okolo. Bude tu možnost projít se zelení a dostat se na pláže,“ představil primátor.

Ve spojitosti s novým parkem se začalo se zajímavým experimentem. V části za kostelním hřbitovem si mohou lidé všimnout vydolované zeminy v několika obdélníkových polích. „Je to přípravný projekt, na kterém dělají technické služby s odborníky na rekultivace a výsadbu. Zjistilo se totiž, že v těchto místech, kde má park vzniknout, je katastrofální podloží, které brání růstu čehokoliv. Stromy, které se sázely u parkoviště, měly už být o dva tři metry větší. Je zde tvrdá a jílovitá zemina, a proto tu skoro nic neroste. Zkoušíme proto experiment,“ prozradil primátor. Zemina se na vzorkovém území vytěží a místo ní sem technické služby navezou úrodnější podklad. Poté se bude sledovat, jak se půda pro budoucí výsadbu v průběhu času proměňuje a jak bude kvalitní. „Na základě analýzy bychom měli mít jasnější představu, co vše bude potřeba v parku udělat, aby se mohl zelenat,“ podotkl primátor.

Teprve až bude experiment vyhodnocený, připraví se studie a následně i projekt na nový park. Do toho město investuje jeden milion korun. „Rádi bychom to udělali co nejdříve. Chceme lidi vtáhnout do postupné přeměny území. Park je v souladu s územní studií, takže není ničím, co bychom si najednou vymysleli. Věřím, že lidé tu více zeleně, zvlášť v době stále extremnějšího počasí, veder a sucha, přivítají,“ doufá primátor.