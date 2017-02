Dopravní průzkum: V Mostě jezdí více „dědečků“, garáž je luxus

Téměř polovina Mostečanů vlastní alespoň jedno vozidlo a čtvrtina dokonce dvě. Litvínovští jsou na tom ještě lépe. V obou městech podnikají nejčastěji cesty pěšky, teprve druhou příčku obsadil v Mostě automobil, v Litvínově tramvaj.

To a daleko více zajímavého vyplynulo z dopravně-sociologického průzkumu, který proběhl v mosteckých a litvínovských domácnostech loni na konci roku. Průzkum zjišťoval běžné dopravní chování a obvyklé přepravní vztahy obyvatel. Průzkumu se zúčastnilo v Mostě, Litvínově i okolních obcích celkem 1 265 domácností, které obývá 2 600 lidí. „V Mostě i Litvínově probíhá celá řada různých šetření a průzkumů, na jejichž základě se vytvoří plán udržitelné městské mobility. Jeho cílem bude jak zlepšení dopravních podmínek ve městě, tak efektivnější čerpání finančních prostředků z evropských fondů na různé projekty se zaměřením na dopravu,“ informoval Zdeněk Dundek z tiskového oddělení Magistrátu města Mostu. Lidé, kteří by se chtěli rovněž zapojit do tvorby nového plánu mobility, mohou vyplnit pocitovou mapu. „Stačí, aby zájemci do mapy v jednotlivých krocích označili konkrétní místo, kde se necítí bezpečně, kde je špatný stav komunikace, kde něco chybí či překáží. Navíc je možné ke každému bodu vložit komentář,“ uvedl dále Zdeněk Dundek. Více na www.pocitovemapy.cz

Polovina lidí má auto, čtvrtina i dvě

Zkoumala se například vybavenost domácností jednotlivými dopravními prostředky. Jak v Mostě, tak v Litvínově nevlastní žádný automobil zhruba čtvrtina domácností, necelá polovina má 1 auto a 28 procent vlastní dva vozy v Mostě, v Litvínově 30 procent všech domácností. „Zajímavé je srovnání s ostatními spádovými obcemi, kde žádný automobil nemá pouze 12 procent domácností, naopak více než polovina domácností vlastní minimálně 2 automobily,“ uvedla pro zajímavost Veronika Lapková z odboru rozvoje a dotací mosteckého magistrátu. Z průzkumu také vyplynulo, že počet automobilů na 1 000 obyvatel je o něco vyšší v Litvínově než v Mostě a zároveň celkově vyšší v ostatních spádových obcích. „To je dáno značnou potřebou obyvatel menších obcí vlastnit automobil za účelem dojížďky do zaměstnání, službami či do škol sídlících v Mostě či Litvínově,“ dodala Veronika Lapková.

V Mostě jezdí více „dědečků“

Nejmladší vozový park osobních automobilů mají domácnosti v Litvínově s průměrným stářím vozu 9 let. V Mostě a ostatních okolních obcích je to 11 let. Podle odhadů respondentů ročně najezdí v Mostě i Litvínově kolem 10 000 km, u domácností z okolních obcí je to o 3 000 km více.

Garáž je větší luxus

Mostečané, ale i Litvínovští nejčastěji parkují na veřejné komunikaci, silnici nebo veřejném parkovišti – v Mostě je to téměř polovina případů, v Litvínově 40 procent občanů. Zhruba 20 procent aut parkují v Mostě jejich majitelé v soukromé garáži. V Litvínově se v garážích parkuje více než čtvrtina vozů, podobně jako na vlastním pozemku (asi 23 procent vozů).

Litvínovští se více vozí

V celé mostecko-litvínovské aglomeraci převažuje s 30 procenty pohyb pěšky, 26 procent cest pak podniknou lidé automobilem a necelých 20 procent autobusem MHD. V Mostě pěší cesty tvoří jednu třetinu, zatímco v Litvínově pouze 27 procent. V Litvínově ale více lidé cestují automobilem než v Mostě, a to o 4 procenta. V Litvínově také převažuje využití tramvají, o 4 procenta více než v Mostě. „Je to dáno silnějšími dopravními vazbami ze směru Litvínov – Most. Zejména za prací, do škol a za nákupy,“ uvedla dále Veronika Lapková. Autobusy MHD nejvíc cestují lidé z okolních obcí. Ti také hojně využívají vlak (17 %), případně linkový autobus (7 %).

Největší tepnou je čtyřpruh

Nejčastěji lidé cestují mezi Mostem a Litvínovem, dále mezi Mezibořím a Litvínovem a mezi Most II a Záluží u Litvínova, kde se nachází výrobní provozy Chemopetrolu Litvínov. „Jedná se tedy o významné pracoviště pro obyvatele Mostu,“ dodala Veronika Lapková.