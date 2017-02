Velkostroj důstojně odkráčel a bude čekat

Na hlavní porubní frontě lomu ČSA byla ukončena těžba 24. prosince loňského roku. Rypadlo RK 5000 se nyní dalo do pohybu a důstojnou rychlostí 30 metrů za hodinu kráčí na odstavné místo. Tam bude prozatím vyčkávat do roku 2020. To je termín, ve kterém se vláda vrátí k otázce další těžby na lomu ČSA.

Přesun kolosu o váze 5 500 tun není žádná maličkost. Nejprve se musí upravit cesta, to si bere na starosti pomocná mechanizace z CCP. „Velkostroj dokáže kráčet po povrchu se sklonem maximálně dvě celé devět stupně (což je 5%). Za směnu ujde přibližně 200 metrů. Na přesunu rypadla se každý den podílí pětičlenná skupina zaměstnanců,“ prozradil podrobnosti akce Radek Sopr, zástupce vedoucího úseku Povrchové těžby. Velkostroj svým tempem nakráčí na své odstavné místo, kde ale bude dál pod napětím vyčkávat, jestli se ještě nevrátí jeho chvíle. „V roce 2020, pokud by byla těžba obnovena, může tento velkostroj opět začít těžit tisíce kubíků zeminy. Samozřejmě by ale nejprve musel projít generální opravou. Přeci jen bude stát roky bez pohybu,“ doplnil Radek Sopr. Unikátní stroj RK 5000 byl vyroben v roce 1983 a o rok později už těžil skrývku v lomu ČSA. Váha rypadla je 5 500 tun, délka 160 metrů a výška 40 metrů. Jeden jeho krok měří za ideálních podmínek cca 80 cm. Není ale jediným zařízením, které je v současné době odstaveno a čeká na další rozhodnutí o těžbě uhlí v lomu ČSA. „Bude demontováno cca 6 kilometrů pásových dopravníků. Pokud to bude nutné, můžeme tyto dopravníky znovu použít. I v tomto případě by ale byla nezbytná generální oprava celého zařízení,“ řekl dále Radek Sopr. „Ukončení těžby skrývky na hlavní porubní frontě lomu ČSA je závažným mezníkem,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí společnosti Czech Coal, která důl provozuje. V lomu ČSA ale těžba stále pokračuje. V plném nasazení těží menší stroje. Lom ČSA vyprodukuje 5 až 10 tisíc tun kvalitního hnědého uhlí denně. Kromě povrchové těžby tu těží také metodou chodbicování a nově i stěnování. „V současné době tu našlo uplatnění na dvě stovky hlubinářů. Zaměstnat více havířů umožnil i souhlas Obvodního báňského úřadu se změnou metody těžby. Při stěnování je totiž zapotřebí více zaměstnanců než při dosavadním chodbicování,“ popsala Gabriela Sáričková Benešová. Úplné ukončení těžby uhlí je na lomu ČSA plánováno na rok 2024.