Dopravních nehod ubývá

Policie České republiky v působnosti Ústeckého kraje šetřila za leden až srpen roku 2023 (dále jen „sledované období“) celkem 5177 silničních dopravních nehod, při kterých bylo 28 osob usmrceno, 108 osob těžce zraněno a 1227 osob lehce zraněno. Hmotná škoda odhadnutá policií na místě nehody je ve výši 362,69 mil. Kč. Počet dopravních nehod, které se staly za sledované období, byl od roku 2009 čtvrtým nejnižším, když nejméně nehod se stalo v roce 2010, 2011 a 2012, kdy jejich počet nepřesáhl hodnotu 5 tisíc. Počet osob usmrcených při nehodách, které se staly za sledované období, byl od roku 2009 sedmým nejnižším, kdy nejméně osob zemřelo v roce 2018 (19 osob), naopak nejvíce osob zemřelo v roce 2009 (46 osob). Hranice 40 usmrcených byla, krom roku 2009, překročena ještě v roce 2012. Co do počtu dopravních nehod, tak za sledované období zaznamenáváme relativně vysoký pokles nehod, který lze přičíst zejména nárůstu počtu dopravních nehod, vyřešených jejími účastníky na tzv. „Záznam o nehodě“, viz § 47 zákona č. 361/2000 Sb., kdy tyto nehody jsou řešeny bez účasti policie, nebo je policie přítomna a řeší pouze jednotlivá protiprávní jednání účastníků nehody, ale nehody nejsou statisticky vykazovány. Za sledované období bylo takto zpracováno celkem 2220 nehod. Nejvíce nehod se stalo v pátek (839 nehod), naopak nejméně pak v neděli (593 nehod). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zaznamenáváme pokles nehod ve všech dnech týdne, z toho nejvýraznější pokles je u čtvrtečních nehod (o 404 nehod méně). Nejvíce osob zemřelo při nedělních nehodách (7 osob) dále při pondělních a sobotních nehodách (5 osob). Nárůst počtu usmrcených osob je zaznamenán u nedělních a pondělních nehod (shodně o 3 osoby více), naopak o pokles o 6 osob je zaznamenán u čtvrtečních nehod atd. Řidiči motorových vozidel zavinili téměř 90% (88,37%) dopravních nehod z jejich celkového počtu. Při těchto nehodách přišlo o život 26 osob, 81 osob bylo těžce zraněno a 1056 bylo zraněno lehce. U této kategorie, je zaznamenán jeden z nejvyšších poklesů počtu nehod (o 1097 nehod méně). Další kategorií, kde došlo k výraznému poklesu počtu nehod, jsou nehody zaviněné lesní zvěří nebo domácím zvířetem (o 991 nehod méně). Naopak o 30 nehod stoupl počet nehod zaviněných řidičem nemotorového vozidla atd. Za sledované období nejvíce nehod evidují v okrese Ústí nad Labem (1021 nehod, tj. 19,72% z celkového počtu nehod), následují Chomutov (889 nehod, tj. 17,17%), Teplice (793 nehod, tj. 15,32%) atd. Přehled podle jednotlivých okresů je v následující tabulce. V absolutním vyjádření došlo k poklesu počtu nehod ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles počtu nehod zaznamenal okres Louny (o 472 nehod méně), či Litoměřice a Děčín (shodně o 347 nehod méně) atd. K nehodám se smrtelnými následky došlo ve všech okresech Ústeckého kraje, z toho v okrese Louny a Ústí nad Labem (shodně 7 osob), Děčín eviduje 4 usmrcené a Chomutov, Litoměřice a Most evidují shodně 3 osoby a Teplice 1 osobu.