Fanoušky metalu čeká 14. dubna v Rokáči Vinohrady lahůdka

Fanoušky metalu čeká tento pátek 14. dubna opravdová hudební lahůdka. V mosteckém Rokáči Vinohrady v rámci turné SPRING METAL ATTACK vystoupí kapely HONORIS CAUSA, TEZAURA a NAZGUL. Vstupné 200 Kč.

TEZAURA (na snímku) je přední česká melodic metalová hudební skupina z Brna. Hraje vlastní hudbu charakterizovanou ženským vokálem se snovými melodiemi podtrhnutými elektrosyntetickými rytmy a pořádnou dávkou kytarových riffů. Do dnešního dne má Tezaura za sebou několik nahrávek, a to Daydreaming (2011), Unleash the Butterflies (2013) a EP Heartcore (2016), kdy dvě poslední desky vyšly dokonce celosvětově doplněny o grafiku významného španělského umělce Maria Sanchéze Nevada. Silný vizuál doplňuje Tezaura také hudebními videoklipy z vlastní produkce, z nichž nejúspěšnější Heavenhell dosáhl na YouTube téměř 1,5 milionu zhlédnutí a významně tak rozšířil povědomí o skupině Tezaura především ve Spojených státech.

Kapelu NAZGUL založil Richard Herout (kytara, zpěv). Následně se přidal bubeník Jarda Jirsa a basák Rosťa Kopta a tak byl NAZGUL kompletní. Po ujasnění hudebního směru, využití potenciálu kapely Železná Neděle (bývalý člen Richard Herout, 1989-91), se začal připravovat repertoár složený výhradně z vlastních skladeb. Bohužel 20.11.2017 nás navždy opouští odchodem do rockového nebe Richard Herout a kapela zůstala stát. Zbylí členové však nic nevzdali a intenzivně sháněli náhradu. Tu se jim jak blesk z čistého nebe zjevil kytarista Tomáš Straka a NAZGUL tak pokračuje ve své započaté cestě. V listopadu se ještě ke kapele přidává Renda Kučera hrající na dvanáctistrunou kytaru, který dokresluje i svými vokály zpěv. Premiéra této kapely proběhla 26. ledna 2019. Po celkem úspěšném roce hraní kapelu opustil Tomáš Straka a na jeho místo přichází Ondra ,, Medvěd” Valový, který vzápětí s sebou přivádí i nového člena a nový nástroj klávesy. Na ty hraje Vojta Zoch. Začíná se tvořit nová muzika, avšak vše pozdrží všem známý COVID-19. Při této pauze odchází z kapely Lukáš Pavlisko. Mezitím se rozjíždí natáčení cd v Plzeňském studiu Gallery Sound.