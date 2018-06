Formule 1 Marka Webbera se proháněla po mosteckém autodromu, dorazili fanoušci i novináři

Za značného zájmu fanoušků motoristického sportu i novinářů se ve čtvrtek 7. června představila v premiéře v akci na velkém okruhu mosteckého autodromu formule 1 Jaguar R5 F1. V roce 2004 se zeleno-bílo-červeným monopostem startoval ve velkých cenách královské motoristické kategorie australský pilot Mark Webber. Na sever Čech přijel superrychlý speciál testovat jeho majitel, sedmašedesátiletý nizozemský podnikatel a stále skvělý jezdec Klaas Zwart.

Už po prvních metrech na okruhu nikdo z přihlížejících nepochyboval, že je svědkem ojedinělého zážitku. Formule se po dráze jen míhala, čemuž odpovídala i naměřená absolutní rychlost. „Naměřili jsme 326 kilometrů v hodině. Zaznamenali jsme také neoficiální rekord tratě na jedno kolo, Klaas Zwart v Jaguaru ten stávající překonal o zhruba deset vteřin. Klobouk dolů před tímto výkonem, navíc v takovém věku. Už od pohledu je ale patrné, že se majitel monopostu udržuje ve výborné kondici,“ potvrdil excelentní formu vozu i jezdce sportovní ředitel společnosti AUTODROM MOST Michal Marek.

V Mostě není Klaas Zwart poprvé, v roce 2002 zde skončil druhý v závodě seriálu EuroBOSS, který poznamenala smrtelná nehoda Frederica Carecy. „Je to tu perfektní. Byl jsem zde před šestnácti lety, kdy se bohužel zabil jeden z mých kolegů. Dnes je okruh mnohem bezpečnější, moc rád jsem si na něm zase zajezdil,“ zavzpomínal. Nevyloučil ani, že se v Mostě ještě objeví. „Na vývoji tohoto auta už pracujeme deset let, auto je nyní rychlejší a bezpečnější. Uvažujeme o založení série, kde by mohlo stát na roštu takovýchto aut třeba 25. Byla by konkurenční a zábavná. Z mého pohledu byl rok 2004 ve formuli 1 nejlepší. Auta byla nejrychlejší a zároveň bezpečná. Vrátili bychom se tak do této éry,“ doplnil sympatický jezdec.

Zájem veřejnosti o testování potěšil obchodní a marketingovou ředitelku autodromu Janu Svobodovou. „Za dva týdny přivítáme už podruhé závody historických vozů. V hlavní kategorii FIA Masters Historic Formula One Championship se diváci mohou těšit rovněž na monoposty formule 1, tentokrát ze zlaté éry let 1966 až 1985. Dnešní premiéra Jaguáru R5 F1 byla kromě úžasné podívané i pozvánkou právě na závodní víkend 23. a 24. června,“ uvedla.

Vozy Jaguar kroužily po okruzích velkých cen F1 v letech 2000 až 2004, patřily britskému týmu Jaguar Racing. Modelu R5 předcházely modely R1, R2, R3 a R4, vystřídalo se v nich osm jezdců. Mark Webber pilotoval Jaguar R4 a Jaguar R5 v letech 2003 a 2004. Jedenáctkrát dojel na bodovaném místě, nikdy však nedosáhl na stupně vítězů. Největšího úspěchu a zároveň překvapení pro ostatní týmy i odborníky dosáhl s Jaguarem při Grand Prix Malajsie v roce 2004, kdy skončil v kvalifikaci na druhém místě, a startoval tak do závodu z první řady.

Jaguar R5 F1 má atmosférický motor Ford Cosworth V10 o obsahu 3 litry se sedmistupňovou sekvenční převodovkou. Na závodní dráze se znovu objevil loni. V sérii BOSS GP pro vysloužilé vozy F1 se Klaas Zwart blýskl vítězstvím v jednom ze závodů tohoto ročníku.