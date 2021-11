Fotbalový víkend s FK BANÍK MOST SOUŠ ve znamení mládeže

O tomto víkendu hraje FK Baník Most Souš s Chemnitzerem FC a žákyně nastoupí ke svému třetímu zápasu klubové historie. Do Mostu přijede účastník 2. ligy žákyň, SK Roudnice. Hraje se za zvýšených epidemických pravidel a na základě řádného testování hráčů.

Přeshraniční projekt mezi FK BANÍK MOST SOUŠ klubem a Chemnitzerem FC nabírá na obrátkách a snaží se stihnout co možná nejvíc ze svého potenciálu, dokud mu to koronavirová pravidla umožní. Vzhledem k odloženým zápasům Bundesligy na německé straně nadešla příležitost pro přímé setkání dorosteneckých týmů. V sobotu od 11:00 hodin na Souši nastoupí mostecká U17 proti U16 německého partnera.

Ve středu v Chemnitzu odtrénovala další trojice hráče, tentokrát dorostenecká skupina ve složení Josef Myška, Jakub Žáček a Tomáš Benda. Kluci si pochvalovali vysoké tempo tréninkového programu i jeho intenzitu, ačkoliv pro ně byla i kondiční výzvou. Postupně se náš klub bude snažit umožnít trénink na zkoušku pro další a další hráče. Důležité je, že německý partner zatím hlásí spokojenost. Žákovská i dorostenecká trojice do tréninkových jednotek svých věkových kategorií zapadla velmi dobře a dveře spolupráce se více a více po-otevírají.

Odložené zápasy německých soutěží umožnili příležitost pro první zápasový souboj dorosteneckých kategorií. Dorost U17 tak nastoupí ke svému prvním mezinárodnímu zápasu v sezóně. V rámci zimní přípravy už má naplánovanou i odvetu, která se odehraje na konci února. Na Souš tak v týdnu přijede další těžký soupeř. Minulý víkend zde odehrála svůj zápas mistrovská Sparta, nyní německý účastník dorostenecké Bundesligy. Pokud to koronavirová omezení umožní, kluby plánují zorganizovat ještě dva otevřené tréninky v prosinci.